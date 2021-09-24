روتين العناية بالبشرة في 4 خطوات فقط وبطريقة غير مكلفة ستحصلي على بشره موحدة

تعرفي الآن على افضل روتين العناية بالبشرة تخلصي من جميع الشوائب بشرتك واخلعيها نضرة وناعمه، وخل ذلك فقط من خلال خطوات سهلة وبسيطة لن تحتاج منك وقت أو مجهود كبير، جميعا نتعرض لأشعه الشمس الحارقة وأيضا الأتربة والدخان المنتشر في الهواء الجوي، تستطيعي الحصول على طبيعة بشرتك من خلال الروتين الأتي.

روتين العناية بالبشرة

روتين العناية بالبشرة خطوة بخطوة للحصول على بشرة جميلة، يجب على أي شخص يرغب في تحسين بشرته عمل روتين للعناية بالبشرة. أولئك الذين لديهم روتين محدد للعناية بالبشرة في الصباح والمساء لا ينسون أي شيء ويساعدون البشرة على التكيف مع المنتجات الجديدة. سنخبرك بكيفية العناية ببشرتك خطوة بخطوة.

الخطوة الأولى: نظفي بشرتك

التطهير هو أساس العناية بالوجه. في الصباح وكذلك في المساء، يجب إزالة المكياج والدهون والعرق وجزيئات الأوساخ الأخرى من وجهك.

يجب على أي شخص يضع المكياج أن ينظف بشرته أولاً بمزيل للمكياج.

من الأفضل استخدام منتج زيتي لهذا الغرض، لذا ستحصلين على الماسكارا أو غيرها من المنتجات التي لا تزال بسهولة.

ثم نظفي الوجه بغسول خفيف أو رغوة منظفة وماء فاتر.

يجب أن يكون الجلد الآن نظيفًا تمامًا وخاليًا من جميع المخلفات.

الخطوة الثانية: التقشير (اختياري)

يجب أن تقشري وجهك فورًا بعد تنظيفه. هذه هي الطريقة التي تتخلص بها من خلايا الجلد الميتة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمتص بشرتك العناية بشكل أفضل لاحقًا.

بعد التقشير، ستشعري ببشرتك على الفور بالمرونة والتوهج.

ومع ذلك، يجب عليكي القيام بهذه الخطوة مرة واحدة فقط في الأسبوع.

إذا كانت بشرتك تميل إلى الحساسية، يجب عليكي أيضًا استخدام التقشير الكيميائي بدلاً من التقشير الميكانيكي التقليدي. هذا لأنه ألطف على الجلد.

الخطوة الثالثة: توحيد لون البشرة

بمجرد تنظيف بشرتك، يتم استخدام التونر. هذا يهدئ البشرة ويمنحها الرطوبة. بالإضافة إلى ذلك، يهيئ البشرة على النحو الأمثل لامتصاص المكونات القيمة لمنتجات العناية التالية.

الخطوة الرابعة: ضعي المرطب

أصبحت بشرتك الآن جاهزة تمامًا ويمكنها امتصاص العناية بأفضل طريقة ممكنة. إذا كنت ترغبين في استخدام السيروم، ضعيه قبل الكريم. ثم استخدم مرطبًا.