صبغة الشعر بالحناء باللون الأشقر بوصفات طبيعية للشعر امنه وغير ضارة

صبغة الشعر بالحناء باللون الأشقر في المنزل باستخدام الوصفات الطبيعية، هناك الكثير من الفتيات يكون لديهم الكثير من الشكوك حول موضوع صبغ شعرهم بالألوان والصبغات الجديدة أو التراجع عن ذلك، وذلك يرجع لخوفهم علي شعرهم الذي يمكن أن يعانى من بعض التلف أو من الجفاف والتساقط نتيجة الصبغة وأضرارها، لذلك يفضل استخدام المواد والوصفات الطبيعية عند صبغ الشعر والابتعاد عن المواد الكيميائية الضارة.

صبغة الشعر بالحناء باللون الأشقر

أن الكثير من البنات صغار السن يخفون من أضرار أستخدام الصبغات الكيماوية وأيضا السيدات الحوامل والسيدات المرضعات، ويرجع هذا الخوف من تأثير هذه المواد الكيميائية على أجسامهم وأيضا علي تأثيرها على الأطفال الصغار، ولهذا نقدم لهم العديد من الوصفات الطبيعية والأمنة لكي يقومون بعمل أروع صبغات شعر أشقر في البيت أو بأي لون أخر يحبونه، مثل لون بني عسلي أو بني فاتح، أو أن تقوم بصبغ شعر بني بجميع دراجاته عن طريق استخدام الحناء والنسكافيه للصبغة.

صبغ الشعر أشقر بالحناء والكركم

سوف نقدم لكم أسهل طريقة للحصول علي شعر أشقر باستخدام الكركم والحناء بطريقة سهلة وبسيطة.

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

عشرة ملاعق كبيرة من الحناء

القليل من الماء الساخن

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة الاستخدام

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل من الحناء والكركم والماء الساخن ثم قلبيهم معا.

ضيفي اليهم بعد ذلك الخل الأبيض وقومي بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض

استمري في تقليب ومزج المكونات حتي يتجانسون مع بعضهم البعض ويصبح القوام متماسك وليس سائل.

اتركي الخليط جانبا لمدة ثلاثة ساعات ثم ضيفي إليه عصير الليمون وقومي بخلطهم مرة اخري.

ضعي الخليط علي شعرك بعد ذلك واتركيه لمدة اربع ساعات ثم اغسلي شعر بالماء والشامبو جيدا.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كوب من منقوع البابونج مع أضافه ثماني ملاعق كبيرة الحجم من الحناء.

نضيف الي الخليط السابق اربعه ملاعق كبيرة من خل التفاح مع القليل من الماء الساخن.

نقوم بتقليب تلك المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي يصبح قوامها متماسك وليس سائلا أو خفيفا.

نترك الخليط الذي اعدنه لمدة ساعتين حتي يتماسك مع بعضه ثم نضيف إليه بعد ذلك ملعقة ونصف من عصير الليمون.

نقوم بوضع الصبغة بعد ذلك علي شعرنا ونقوم بتغطيه بالغطاء البلاستيك لمدة ثلاث ساعات أو اكثر ثم نغسل الشعر جيدا.

صبغ الشعر باللون الكستنائي