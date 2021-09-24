أفضل طريقة لعمل بيتزا سهلة وبسيطه وهاشه بمكونات بسيطة ومتواجدة في المنزل، هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناول البيتزا بشكل عام، ويرجع ذلك إلى طعمها اللذيذ الذي تتميز به، كما أنها من الوجبات السريعة التي يمكن تناولها في الفطور أو كغداء أو كوجبة خفيفة، ويوجد عشرات الطرق التي يمكن من خلالها تحضير البيتزا وتشكيلها حسب الرغبة، وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل.

تحضير البيتزا في المنزل

البيتزا من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سهلة وأيضا بتكلفة أقل من الحصول عليها من المطاعم.

كما أنها من الوجبات اللذيذة التي يتم تقديمها أثناء تجمع الأصدقاء والعائلة، كما أن تحضيرها في المنزل أكثر أمنا من أن يتم شرائها من الخارج، كما أنه من الممكن أن يتم تحضيرها سميكة أو خفيفة حسب رغبة كل شخص.

لكي يتم تحضير البيتزا في المنزل يلزم وجود ملعقة كبيرة من الخميرة، وكوب ونصف من الماء الدافئ وثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من السكر.

في وعاء فارغ يتم وضع الخميرة مع الماء الدافئ ويضاف إليها السكر ويتم تركها لمدة خمس دقائق حتى نلاحظ عليها فقاعات، في وعاء فارغ يتم وضع الدقيق وإضافة الخميرة في منتصف هذا الوعاء، يتم إضافة زيت الزيتون في هذا الوعاء وتقليب هذه المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط متماسك القوام، يتم تغطية هذا الوعاء بقطعة قماش وتركه لمدة ساعة على الأقل قبل أن يتم تشكيل العجينة وإضافة جميع المكونات التي يفضلها كل شخص، حيث يتم ذلك حسب الرغبة، ويتم فرد العجينة ووضع دقيق أثناء عملية الفرد.

خطوات تحضير عجينة البيتزا