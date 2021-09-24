تبييض اليدين والرجلين طبيعيًا للحصول على بشرة صافية بدون بقع نهائيًا

تبييض اليدين والرجلين طبيعيًا ، تبحث المرأة دائمًا لمعرفة الطريقة الصحيحة للحصول على رجلين وقدمين بلون أبيض طبيعي، حيث أنه مع التعرض الدائم لآشعة الشمس والتغيرات الجوية المختلفة تكون اليدين والقدمين من أكثر الأماكن عرضة للغمقان وتغيير لون البشرة، ويصل النسبة الخاصة للتغيير من درجة واحدة إلى ثلاثة درجات كاختلاف عن لون البشرة، ويكثر هذا التغيير في فصل الصيف، ويسبب الاسمرار وتغيير لون البشرة الكثير من الحرج للسيدات والفتيات، ويلجأن لشراء كريمات باهظة الثمن للحصول على البشرة البيضاء، ولكنها تأتي بنتائج عكسية لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة.

تبييض اليدين والرجلين طبيعيًا

تساعد المواد الطبيعية في الحصول على بشرة بيضاء صافية بدون أي بقع، وتساعد أيضًا في التخلص من الاسمرار الناتج عن اشعة الشمس وعن التغيرات الجوية، وتتميز تلك المواد بخلوها من المواد الكيميائية وقدرتها الخارقة على علاج كافة المشكلات المتعلقة بالبشرة، بدون أن تحتاج إلى المزيد من التكلفة لأنها بالطبع تتواجد في كل منزل.

ماسك الحليب لتبييض البشرة

يعتبر الحليب من الوسائل المستخدمة بشدة في عمل الماسكات الطبيعية التي تساعد في علاج مشكلات البشرة، حيث تخلصها من الأماكن الداكنة، نظرًا لأن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تبييض وتقشير الجلد الميت.

ولذلك فأن الاستخدام الدائم للحليب يساعد في تفتيح البشرة تدريجيًا ويرطبها فيمنع تشققها وجفافها، ويمكن الاستفادة بذلك عن طريق تدليك البشرة واليدين والقدمين يوميًا بالحليب الخام لمدة ثلث ساعة وبعدها شطفه بالماء.

ماسك الزبادي للبشرة

يتميز الزبادي بفوائده الكبرى للبشرة، ويمكن عمل ماسك بسيط من الزبادي عن طريق :

نصف معلقة من العسل.

معلقة من الزبادي.

يخلط المزيج جيدًا وبعدها يوضع على البشرة والوجه والرقبة، ويترك على البشرة لمدة ربع ساعة، وبعدها يغسل بالماء.

فوائد الخيار للبشرة الداكنة

يساعد الخيار بصورة فعالة في علاج مشكلات البشرة، وهذا ما يجعله من أهم المكونات المستخدمة في الوصفات الطبيعية، نظرًا لقيمتها العالية، فهو يساعد في إزالة البقع الداكنة، ويعمل على تنعيم سطح البشرة، ويمكن الاستفادة منه عن طريق فرك البشرة بشرائح رقيقة من الخيار، وخاصة المناطق الداكنة لمدة خمس دقائق، وتركها لمدة ربع ساعة، ثم غسله بالماء، ويمكن مزجه مع عصير الليمون للحصول على نتائج أكثر إيجابية.