طريقة عمل بلح الشام الهاشة المقرمشة بأسهل الوصفات بخطوات مميزة وبسيطة

طريقة عمل بلح الشام تعد من أشهي الحلويات الشرقية التي تقدم في كل المناسبات الجميع يعشق تناولها الجميع حين تقدم أليهم وهي من أسهل الوصفات في التحضير بالمنزل ومكوناتها متوفرة لدي كل سيدة من الممكن في الآونة الأخيرة ابتكرت المطابخ ومحلات الحلويات طريقة جديده ومتنوعه في تقدم بلح الشام ولاقت أعجاب الكثير عند تناولوها من الممكن أضافه الحشوات اللذيذة بداخلها وفاجئهم وزنينها بالمكسرات أو الشوكولاتة السائلة. طريقة عمل بلح الشام السادة طريقة عمل بلح الشام السادة المكونات كوب وربع ماء.

نص كوب زيت.

ربع ملعقه صغيره ملح.

نص ملعقة صغيره سكر.

كوب ونص دقيق.

ثلاث بيضات كبيره.

ملعقه صغيره فانيليا سائلة.

ملعقه صغيره خل. مكونات الشربات كوب ماء

كوبين سكر أبيض

ملعقه صغيره ليمون طريقة تحضير الشربات نحضر حلة ونضيف السكر والماء ونقلبهم قبل أن نرفعهم على نار متوسطة.

نترك الشربات حتي يثقل قوامة ثم نضيف عصرة الليمون ونتركه يبرد. طريقة تحضير بلح الشام نضع في وعاء الماء والزيت والسكر والملح ونرفعهم على النار تي يتم غليهم.

نضيف الدقيق ونخفض النار ونقلبهم باستمرار حتي يترب الدقيق الماء.

نتركه على النار حتي يتماسك الدقيق ويصبح لونه ذهبي.

نضعه في العجان ونتركه حتي يبرد تماماً ثم ضيف البيض والفانيليا.

نخفقهم جيداً حتي نحصل على عجينة متماسكة، نضع كمية من كيس الحلواني.

نضع طاسة على النار بها زيت غزير ونحضر مقص مطبخ وتبله بالزيت قبل قص العجين.

نقص العجين قطع متساوية ونتركها فالزيت حتي تصبح لونها ذهبي.

نضعها في شربات بارد وترص في الأطباق وتقدم بجانبها العصائر. طريقة عمل بلح الشام المحشي طريقة تحضير بلح الشامطريقة عمل بلح الشام المحشي المكونات كوبان ونصف دقيق.

خمس مكعبات زبدة لينة.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت طعام نباتي.

كوبان ماء.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

خمس بيضات.

ملعقة كبيرة سكر.

ظرف فانيليا.

شربات بارد. مكونات التزين قشطة.

شوكولاتة نوتيلاً.

شوكولاتة سائلة.

أي نوع مكسرات مفرومة متوفرة لديكِ. طريقة التحضير نضع الزبدة والزيت والسكر والملح في وعاء ونضيف الماء ونتركهم على نار عالية.

نضيف الدقيق عندما يغلي الماء ونقلبهم باستمرار حتي تصبح عجينة متماسكة.

نضعها علي رخامة المطبخ ونفردها ونتركها تبرد تماماً، نصع العجينة في الخلاط أو العجان.

نضيف البيض والفايليا ونخفقهم حتي نحصل ع عجينة لينة.

نضعها كيس حلواني ونحمر كل الكمية حتي يصبح لونهم فاتح.

نضعهم ونقلبهم من جميع الجوانب في الشربات، نضعهم في مصفاه حتي يصفي العسل الزائد.

نحضر مكونات التزين ونقطع كل حبه نصفين وتزين بالحشوات المتوفرة والمفضلة بالشوكولاتة .

كريمة أو قشطة نغلق الجانبين ونغمسه في الشوكولاتة السائلة ثم في المكسرات المفرومة.

ترص في أطباق التقديم وتقدم بجانبها المشروبات المفضلة. الوسوم

طريقة عمل بلح الشام تعد من أشهي الحلويات الشرقية التي تقدم في كل المناسبات الجميع يعشق تناولها الجميع حين تقدم أليهم وهي من أسهل الوصفات في التحضير بالمنزل ومكوناتها متوفرة لدي كل سيدة من الممكن في الآونة الأخيرة ابتكرت المطابخ ومحلات الحلويات طريقة جديده ومتنوعه في تقدم بلح الشام ولاقت أعجاب الكثير عند تناولوها من الممكن أضافه الحشوات اللذيذة بداخلها وفاجئهم وزنينها بالمكسرات أو الشوكولاتة السائلة. طريقة عمل بلح الشام السادة طريقة عمل بلح الشام السادة المكونات كوب وربع ماء.

نص كوب زيت.

ربع ملعقه صغيره ملح.

نص ملعقة صغيره سكر.

كوب ونص دقيق.

ثلاث بيضات كبيره.

ملعقه صغيره فانيليا سائلة.

ملعقه صغيره خل. مكونات الشربات كوب ماء

كوبين سكر أبيض

ملعقه صغيره ليمون طريقة تحضير الشربات نحضر حلة ونضيف السكر والماء ونقلبهم قبل أن نرفعهم على نار متوسطة.

نترك الشربات حتي يثقل قوامة ثم نضيف عصرة الليمون ونتركه يبرد. طريقة تحضير بلح الشام نضع في وعاء الماء والزيت والسكر والملح ونرفعهم على النار تي يتم غليهم.

نضيف الدقيق ونخفض النار ونقلبهم باستمرار حتي يترب الدقيق الماء.

نتركه على النار حتي يتماسك الدقيق ويصبح لونه ذهبي.

نضعه في العجان ونتركه حتي يبرد تماماً ثم ضيف البيض والفانيليا.

نخفقهم جيداً حتي نحصل على عجينة متماسكة، نضع كمية من كيس الحلواني.

نضع طاسة على النار بها زيت غزير ونحضر مقص مطبخ وتبله بالزيت قبل قص العجين.

نقص العجين قطع متساوية ونتركها فالزيت حتي تصبح لونها ذهبي.

نضعها في شربات بارد وترص في الأطباق وتقدم بجانبها العصائر. طريقة عمل بلح الشام المحشي طريقة تحضير بلح الشامطريقة عمل بلح الشام المحشي المكونات كوبان ونصف دقيق.

خمس مكعبات زبدة لينة.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت طعام نباتي.

كوبان ماء.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

خمس بيضات.

ملعقة كبيرة سكر.

ظرف فانيليا.

شربات بارد. مكونات التزين قشطة.

شوكولاتة نوتيلاً.

شوكولاتة سائلة.

أي نوع مكسرات مفرومة متوفرة لديكِ. طريقة التحضير نضع الزبدة والزيت والسكر والملح في وعاء ونضيف الماء ونتركهم على نار عالية.

نضيف الدقيق عندما يغلي الماء ونقلبهم باستمرار حتي تصبح عجينة متماسكة.

نضعها علي رخامة المطبخ ونفردها ونتركها تبرد تماماً، نصع العجينة في الخلاط أو العجان.

نضيف البيض والفايليا ونخفقهم حتي نحصل ع عجينة لينة.

نضعها كيس حلواني ونحمر كل الكمية حتي يصبح لونهم فاتح.

نضعهم ونقلبهم من جميع الجوانب في الشربات، نضعهم في مصفاه حتي يصفي العسل الزائد.

نحضر مكونات التزين ونقطع كل حبه نصفين وتزين بالحشوات المتوفرة والمفضلة بالشوكولاتة .

كريمة أو قشطة نغلق الجانبين ونغمسه في الشوكولاتة السائلة ثم في المكسرات المفرومة.

ترص في أطباق التقديم وتقدم بجانبها المشروبات المفضلة.

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