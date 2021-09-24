كفتة الرز المصرية المشطشطة اللذيذة حضريها بكل سهولة

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طريقة عمل كفتة الأرز، تعتبر كفتة الأرز من أكثر الأطباق الشهية واللذيذة والمنتشرة في الكثير من دول العالم ولكن تختلف طريقة طهيها من دولة إلى الأخرى فترغب كل أم في تحضير مأكولاتها في المنزل بنفسها دون أن تقوم بشرائها من الخارج للتأكد من سلامة التحضير وإليكم في السطور التالية طريقة عمل كفتة الأرز.مقادير تحضير كفتة الأرز المصرية:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- نصف لتر من شوربة اللحم.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- حبة من البصل.
- ستة فصوص من الثوم.
- نصف كأس من الثوم.
- نصف كأس من الكزبرة.
- نصف كوب من الشبت.
- نصف كوب من البقدونس.
- نصفة معلقة كبيرة من الشطة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.
- بصل.
- أربعة فصوص من الثوم.
- نصف كأس من عصير الطماطم.
تتسم طريقة التحضير بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل:
- القيام بفرم كلاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وباقي البهارات مع بعضها البعض في مطحنة الكبة لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم وضع عجينة اللحم في الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم تشكيلها على شكا أصابع.
- يتم قلي أصابع اللحم في مقلاة بها زيت.
- يتم تحضير الصلصلة من خلال الحصول على مقلاة ويتم رفعها على النار ويتم وضع ملعقة من السمن مع البصل المفروم مع ثلاثة من فصوص الثوم ويتم تحميرها ثم يتم وضع عصير الطماطم عليهم مع التقليب ثم يتم وضع نصف لتر من شوربة اللحم وترك الخليط لحين أن يغلى بشكل نهائي.
- يتم وضع أصابع اللحم المقلية في الإناء أثناء الغليان ويتم تركهم على النار لحين أن تنضج الكفتة بصورة نهائية.
- بعد ذلك يتم الحصول على كفتة الأرز المصرية ويتم وضعها في طبق التقديم وهي ساخنة مع طبق من المخلل والزيتون مع طبق السلطة والخبز وبالهناء على الجميع.
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طريقة عمل كفتة الأرز، تعتبر كفتة الأرز من أكثر الأطباق الشهية واللذيذة والمنتشرة في الكثير من دول العالم ولكن تختلف طريقة طهيها من دولة إلى الأخرى فترغب كل أم في تحضير مأكولاتها في المنزل بنفسها دون أن تقوم بشرائها من الخارج للتأكد من سلامة التحضير وإليكم في السطور التالية طريقة عمل كفتة الأرز.مقادير تحضير كفتة الأرز المصرية:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- نصف لتر من شوربة اللحم.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- حبة من البصل.
- ستة فصوص من الثوم.
- نصف كأس من الثوم.
- نصف كأس من الكزبرة.
- نصف كوب من الشبت.
- نصف كوب من البقدونس.
- نصفة معلقة كبيرة من الشطة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.
- بصل.
- أربعة فصوص من الثوم.
- نصف كأس من عصير الطماطم.
تتسم طريقة التحضير بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل:
- القيام بفرم كلاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وباقي البهارات مع بعضها البعض في مطحنة الكبة لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم وضع عجينة اللحم في الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم تشكيلها على شكا أصابع.
- يتم قلي أصابع اللحم في مقلاة بها زيت.
- يتم تحضير الصلصلة من خلال الحصول على مقلاة ويتم رفعها على النار ويتم وضع ملعقة من السمن مع البصل المفروم مع ثلاثة من فصوص الثوم ويتم تحميرها ثم يتم وضع عصير الطماطم عليهم مع التقليب ثم يتم وضع نصف لتر من شوربة اللحم وترك الخليط لحين أن يغلى بشكل نهائي.
- يتم وضع أصابع اللحم المقلية في الإناء أثناء الغليان ويتم تركهم على النار لحين أن تنضج الكفتة بصورة نهائية.
- بعد ذلك يتم الحصول على كفتة الأرز المصرية ويتم وضعها في طبق التقديم وهي ساخنة مع طبق من المخلل والزيتون مع طبق السلطة والخبز وبالهناء على الجميع.
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