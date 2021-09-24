كفتة الرز المصرية المشطشطة اللذيذة حضريها بكل سهولة

طريقة عمل كفتة الأرز، تعتبر كفتة الأرز من أكثر الأطباق الشهية واللذيذة والمنتشرة في الكثير من دول العالم ولكن تختلف طريقة طهيها من دولة إلى الأخرى فترغب كل أم في تحضير مأكولاتها في المنزل بنفسها دون أن تقوم بشرائها من الخارج للتأكد من سلامة التحضير وإليكم في السطور التالية طريقة عمل كفتة الأرز.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كأس من الثوم.

نصف كأس من الكزبرة.

نصف كوب من الشبت.

نصف كوب من البقدونس.

نصفة معلقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.

بصل.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كأس من عصير الطماطم.

مقادير تحضير كفتة الأرز المصرية:مقادير الصلصة:طريقة التحضير:

تتسم طريقة التحضير بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل: