طريقة عمل سلطة الفواكه بالقشطة بمذاقها المميز والمكونات منزلية مثل المطاعم

يتم تصنيف سلطة الفواكه بالقشطة من الحلويات اللذيذة التي لا يشعر الشخص بالملل من تناولها وتتميز بالكثير من الفوائد الغذائية فمن المعروف أن الفاكهه تحتوي على كثير من الفيتامينات اللازمة للجسم مثل التفاح والبرتقال ومشتقاته فهي أهم الفوائد التي لا تحتوي على فيتامين سي، ويحتاج الصيف إلي حلويات باردة خفيفة وليست دسمة وتأتي سلطة الفواكه أحد الخيارات المناسبة للتحضير، ويعتبر تناول الفواكه كما هي وتقديمها من الأمور التقليدية لذلك عند حدوث أيّ تغيير نقوم باللجوء إلي سلطة الفواكه بالإضافة إلي القشطة، وينتشر ذلك النوع في كثير من المطاعم لذلك تحب الأمهات تجربة حلويات المطاعم لتغيير الروتين واختبار خبرتها في أمور المطبخ الأمر أشبه بتحدي، ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير سلطة الفواكه بالقشطة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير سلطة الفواكه بالقشطة

يفقد الجسم يومياً في نهار الصيف كمية كبيرة من الأملاح التي تفيد في صحة الجسم لذلك ما يتم الإكثار من الفواكه والعصائر لتعويض الجسم بالأملاح والفيتامينات فمن المعروف احتواء الفواكه على فيتامينات يحتاجها الجسم والشعر والبشرة، وبسبب توفر الفواكه بشكل كبير وأنواع عديدة تلك الفترة من التفاح والكمثرى والعنب والرمان والتين والمشمش، نريد تحضير شئ جذاب من الفواكه وهو سلطة الفواكه التي يتم تصنيفها من الحلويات ويتم إضافة القشطة اللذيذة إليها مما يجعلها شهية بالنسبة للأطفال والكبار وتنضم ضمن أشهر الحلويات في المطاعم خاصةً في فصل الصيف، وتتميز بطريقة تحضير سهلة ويمكن لأيّ شخص القيام بها والتعرف على طريقة تحضير سلطة الفواكه بالقشطة يمكنك متابعة السطور التالية.

المكونات:

شرائح طازجة من أصناف الفواكه المتوفرة لديك مثل التفاح أو الكيوي أو حبات الرمان والمشمش وغيرهم من الفواكه فلا يتم الإعتماد على نوع واحد فقط.

إضافة كمية مناسبة من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

نصف كأس من الحليب البارد.

ملعقتين كبيرتين من بودرة كريمة الشانتيلي.

عبوة من القشطة.

كوبان لبن الزبادي.

تحضير طبق مناسب للإعداد ونضع به كريمة الشانتيلي والقشطة ونبدأ بوضع الحليب حتى يتم إخفاقهم مضاف إليهم السكر ونستمر بالإخفاق بحيث يتم مزج المكونات معاً. ثم إضافة لبن الزبادي إلي الخليط السابق والإستمرار بالخلط بإستخدام المضرب الكهربائي ونترك الخليط. يتم الإنتقال إلي الفاكهه وتقطيعها إلي قطع صغيرة سهلة التناول حيث يختلف الحجم من شخص لآخر حسب الرغبة وإضافة عصير الليمون بالإضافة إلي الخليط السابق وتقليبهم معاً. توضع سلطة الفواكه في الثلاجة حتى ثلاث ساعات على الأقل حتى تصبح باردة تماماً، يتم وضع السلطة في أكواب واسعة أو أطباق صغيرة للتقديم وتقديمها بعد ذلك.

طريقة التحضير:

ملحوظة:

تعتبر سلطة الفواكه من أكثر الأشياء الباردة التي تلجأ إلي في أيام الصيف بسبب إرتفاع درجات الحرارة فهي تقوم بتعويض الجسم ومد الجسم بالطاقة ولا يحتاج تحضيرها مكونات كثيرة.