كريم رباني لتفتيح البشرة: وتنعيمها بكل سهولة من أول استعمال2021

نقدم اليوم كريم رباني لتفتيح البشرة ، أقوي كريم طبيعي ومن مكونات طبيعية 100% دون مواد ضارة بالبشرة وخرافي في التفتيح الفوري للبشرة حتي 7 درجات فوري من أول استعمال للكريم الخرافي الذي يشد البشرة أيضا وينعمها بكل سهولة دون استخدام اي مواد ضارة، حيث يعد البشرة من أقوي اهتمامات النساء، ويعتبر مصدر جمالهم لذلك دائما تهتم كل فتاه بجعل بشرتها ناصعة البياض في كل الاوقات، واليوم نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم رباني لتفتيح البشرة وتنعيمها من اول استعمال فوري للكريم الرهيب2021.

مكونات أعداد كريم رباني لتفتيح البشرة وتنعيمها فوري من أول استخدام

سوف نقدم لكم الان المكونات التي من خلالها سوف نقوم بتحضير أقوي كريم لتفتيح البشرة بشكل لا يصدق دون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقة من عصير الليمون.

معلقتين من الزبادي.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة كبيرة من كريم نيفيا.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف الان او اليوم علي أفضل طريقة لتحضير الكريم بكل سهولة في المنزل بخطوات سهلة واستخدامه علي البشرة ايضا وهي كالتالي:-

نقوم بتحضر إناء ثم نضع بداخلة النشا وكريم نيفيا ونخلطهم جيداً. ثم نضيف الزبادي وماء الورد ونستمر في الخلط حتي يصبح لدينا خليط كريمي. ثم نقوم بوضع عصير الليمون اختياري علي حسب بشرتك ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ثم نشف البشرة جيدا ونقوم بوضع طبقة من الكريم بتساوي علي البشرة. نترك الكريم علي البشرة لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة ثم نغسل البشرة جيدا ونستخدم مرطب للبشرة. نكرر العملية والطريقة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر ونصف حتي نحصل علي أفضل نتائج من التفتيح بفضل الله.

فوائد الكريم علي البشرة وكيفية الاستفادة من الكريم لتفتيح الفوري

نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بالكريم علي البشرة وكيفية التفتيح الفوري من الكريم دون تكلفة ولا تعب بفضل الله وهي كالاتي:-