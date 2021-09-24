طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية مثل المحلات بكل سهولة وفي 10 دقائق فقط

الكريب يعتبر من أشهر الأكلات في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ الفرنسي، لأنه يتميز بمذاق رائع ورائحة قوية وشهية، كما يجعل الجميع يحبون تناوله، سواء حلو أو حادق، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكريب وطرق مختلفة الكريب. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية المقادير: كأس كبير من الدقيق.

30 جرام من الزبدة.

كأس كبير من الحليب.

10 جرام من الفانيلا.

2 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقتان من السكر. طريقة التحضير اخفقي البيض مع مقدار الحليب، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الفانيلا، والسكر، ثم اخفقي المكونات لمدة 120 ثانية. اسكبي الطحين ومقدار الزبدة فوق خليط الحليب بشكل تدريجيا، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى حتى يتكون خليط يشبه الكريمة. ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة. احضري مقلاة كبيرة الحجم بها رشة من زيت الذرة، ثم وزعي كمية مناسبة من الخليط بالمقلاة، ثم اتركيها لبضع ثواني. قومي بقلب العجينة على الجهة الأخرى، حتى تنضج،ثم كرري تلك الخطوة مع باقي المقدار، حتى تصبح عجينة الكريب جاهزة للحشو. طريقة عمل الكريب بالنوتيلا طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب بالنوتيلا المقادير: عجينة كريب جاهزة.

كأس كبير من النوتيلا.

نصف كوب كبير من شرائح الفراولة.

كوب صغير من شرائح الموز. طريقة التحضير وزعي النوتيلا فوق سطح الكريب، ثم ضعي شرائح الموز فوق النوتيلا. ضيفي شرائح الموز إلى الكريب، ثم قومي بلف عجينة الكريب. زيني الكريب بصوص النوتيلا، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب باللحمة طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب باللحمة المقادير: عجينة كريب جاهزة.

1000 جرام من اللحم المفروم.

كوب كبير من البصل المفروم.

كأس كبير من المشروم.

30 جرام من زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير ضعي مقلاة كبيرة على النار، ثم ضعي بها مقدار زيت الذرة، ثم اتركيه حتى يسخن. ضيفي البصل إلى المقلاة، ثم اتركيه على النار حتى يذبل. اسكبي اللحم المفروم، والمشروم، ثم قلبيهم واتركيهم حتى ينضج الخليط تماما. وزعي باقي المكونات فوق خليط المشروم، ثم اتركيهم على النار لمدة عشر دقائق. ضعي الخليط على سطح عجينة الكريب، ثم قومي بلفه، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

الكريب يعتبر من أشهر الأكلات في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ الفرنسي، لأنه يتميز بمذاق رائع ورائحة قوية وشهية، كما يجعل الجميع يحبون تناوله، سواء حلو أو حادق، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكريب وطرق مختلفة الكريب. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية المقادير: كأس كبير من الدقيق.

30 جرام من الزبدة.

كأس كبير من الحليب.

10 جرام من الفانيلا.

2 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقتان من السكر. طريقة التحضير اخفقي البيض مع مقدار الحليب، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الفانيلا، والسكر، ثم اخفقي المكونات لمدة 120 ثانية. اسكبي الطحين ومقدار الزبدة فوق خليط الحليب بشكل تدريجيا، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى حتى يتكون خليط يشبه الكريمة. ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة. احضري مقلاة كبيرة الحجم بها رشة من زيت الذرة، ثم وزعي كمية مناسبة من الخليط بالمقلاة، ثم اتركيها لبضع ثواني. قومي بقلب العجينة على الجهة الأخرى، حتى تنضج،ثم كرري تلك الخطوة مع باقي المقدار، حتى تصبح عجينة الكريب جاهزة للحشو. طريقة عمل الكريب بالنوتيلا طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب بالنوتيلا المقادير: عجينة كريب جاهزة.

كأس كبير من النوتيلا.

نصف كوب كبير من شرائح الفراولة.

كوب صغير من شرائح الموز. طريقة التحضير وزعي النوتيلا فوق سطح الكريب، ثم ضعي شرائح الموز فوق النوتيلا. ضيفي شرائح الموز إلى الكريب، ثم قومي بلف عجينة الكريب. زيني الكريب بصوص النوتيلا، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب باللحمة طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب باللحمة المقادير: عجينة كريب جاهزة.

1000 جرام من اللحم المفروم.

كوب كبير من البصل المفروم.

كأس كبير من المشروم.

30 جرام من زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير ضعي مقلاة كبيرة على النار، ثم ضعي بها مقدار زيت الذرة، ثم اتركيه حتى يسخن. ضيفي البصل إلى المقلاة، ثم اتركيه على النار حتى يذبل. اسكبي اللحم المفروم، والمشروم، ثم قلبيهم واتركيهم حتى ينضج الخليط تماما. وزعي باقي المكونات فوق خليط المشروم، ثم اتركيهم على النار لمدة عشر دقائق. ضعي الخليط على سطح عجينة الكريب، ثم قومي بلفه، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية مثل المحلات بكل سهولة وفي 10 دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.