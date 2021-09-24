طريقة عمل كيكة الزبادي في البيت وأهم عوامل نجاحها من أول مرة

طريقة عمل كيكة الزبادي، إعداد الكيكة في المنزل من اشهي أنواع الحلويات بجانب سهولة التحضير وعدم احتياج الكثير من الوقت لاعدادها بالإضافة إلى أنواعها الكثيرة التي تجعلك تجددي كل مرة في طريقه تحضيرها ومنها عمل كيكة الزبادي التي تعد أشهر أنواعها والتي يمكن إعدادها يوميا وتتميز بأنها هشة وجميلة المذاق والمفضل تناولها عند وجبة الإفطار أو عند الرغبة في تناول عشاء خفيف وفيما يلي نقدم أهم المكونات التي تحتاج إليها وطريقة التحضير وعوامل نجاح الكيك. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: اتنين كوب دقيق ابيض.

كوب زيت.

رشة ملح.

كوب زبادي.

كوب ونصف سكر ناعم.

ملعقة بيكنج بودر.

ثلاث حبات بيض.

كوب زيت.

ملعقة زبدة

ملعقة فانيليا. خطوات عمل الكيكة في البيت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل تحضير المكونات.

تجهيز قالب الكيك ويتم دهنه بالزبدة من كل ناحية، ويرش بالقليل من الدقيق حتى يعمل طبقة عازلة خفيفة بين الكيك والصينية.

قومي بخفق البيض مع الفانيليا جيدا ثم ضعي السكر واستمري في الخفق، حتي يتكون خليط كريمي لونه فاتح.

أضيفي الزيت بصورة تدريجية مع الاستمرار بالخفق عدة مرات حتى تتجانس كل المكونات.

يفضل نخل الدقيق عدة مرات ثم يضاف إليه البكينج بودره ورشة الملح ويضاف تدريجيا إلى الخليط السائل والاستمرار في الخفق على سرعة متوسطة حتي تختلط المكونات معاً.

يتم وضع المكونات في القالب المدهون ثم يتم إدخاله الفرن لمدة 25 دقيقة.

اتركي الكيك حتي يبرد تماما ثم قطعيه وقدميه. عوامل نجاح الكيك تسخين الفرن قبل البدء في تحضير المكونات.

يفضل استخدام نوع دقيق فاخر خاص بالحلويات، بالإضافة إلى نخل الدقيق أكثر من مرة.

استخدام زيت نباتي.

يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة مثل البيض والزبادي.

تحضير قالب الكيك قبل تجهيز المكونات.

تبطين قالب الكيك حتي لا يلتصق الكيك بها.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الخل فهو يجعل الكيكة هشة وغير مكتومة من الداخل.

لمعرفة أن الكيكة قد أخذ اللون المطلوب من الأسفل سوف تلاحظين أن الجوانب قد انفصلت عن الصينية. خطوات عمل الكيكة في البيتعوامل نجاح الكيك الوسوم

طريقة عمل كيكة الزبادي، إعداد الكيكة في المنزل من اشهي أنواع الحلويات بجانب سهولة التحضير وعدم احتياج الكثير من الوقت لاعدادها بالإضافة إلى أنواعها الكثيرة التي تجعلك تجددي كل مرة في طريقه تحضيرها ومنها عمل كيكة الزبادي التي تعد أشهر أنواعها والتي يمكن إعدادها يوميا وتتميز بأنها هشة وجميلة المذاق والمفضل تناولها عند وجبة الإفطار أو عند الرغبة في تناول عشاء خفيف وفيما يلي نقدم أهم المكونات التي تحتاج إليها وطريقة التحضير وعوامل نجاح الكيك. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: اتنين كوب دقيق ابيض.

كوب زيت.

رشة ملح.

كوب زبادي.

كوب ونصف سكر ناعم.

ملعقة بيكنج بودر.

ثلاث حبات بيض.

كوب زيت.

ملعقة زبدة

ملعقة فانيليا. خطوات عمل الكيكة في البيت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل تحضير المكونات.

تجهيز قالب الكيك ويتم دهنه بالزبدة من كل ناحية، ويرش بالقليل من الدقيق حتى يعمل طبقة عازلة خفيفة بين الكيك والصينية.

قومي بخفق البيض مع الفانيليا جيدا ثم ضعي السكر واستمري في الخفق، حتي يتكون خليط كريمي لونه فاتح.

أضيفي الزيت بصورة تدريجية مع الاستمرار بالخفق عدة مرات حتى تتجانس كل المكونات.

يفضل نخل الدقيق عدة مرات ثم يضاف إليه البكينج بودره ورشة الملح ويضاف تدريجيا إلى الخليط السائل والاستمرار في الخفق على سرعة متوسطة حتي تختلط المكونات معاً.

يتم وضع المكونات في القالب المدهون ثم يتم إدخاله الفرن لمدة 25 دقيقة.

اتركي الكيك حتي يبرد تماما ثم قطعيه وقدميه. عوامل نجاح الكيك تسخين الفرن قبل البدء في تحضير المكونات.

يفضل استخدام نوع دقيق فاخر خاص بالحلويات، بالإضافة إلى نخل الدقيق أكثر من مرة.

استخدام زيت نباتي.

يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة مثل البيض والزبادي.

تحضير قالب الكيك قبل تجهيز المكونات.

تبطين قالب الكيك حتي لا يلتصق الكيك بها.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الخل فهو يجعل الكيكة هشة وغير مكتومة من الداخل.

لمعرفة أن الكيكة قد أخذ اللون المطلوب من الأسفل سوف تلاحظين أن الجوانب قد انفصلت عن الصينية. خطوات عمل الكيكة في البيتعوامل نجاح الكيك

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