كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين والرجلين بالنشا خلال أيام من الاستخدام

كريم تبييض اليدين والرجلين ، تسعي كل فتاة وامرأة للحصول على يدين ورجلين بيضاء خالية من العلامات السمراء الناتجة عن العرق بسبب ارتداء الحذاء فترات طويلة أو اسمرار اليد الناتج عن استخدام المنظفات المنزلية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكلور وغيرها من المواد المضرة بالجلد، ولا المواد التجميلية المتوفرة في محلات المستحضرات باهظة الثمن ولا تعطي نتيجة مستمرة يفضلوا استخدام الكريمات الطبيعية التي يتم إعدادها في المنزل بما لها من فوائد كبيرة على الجلد وعلاجه من كافة المشاكل ومن هذه الكريمات الخاصة بتبييض اليدين والرجلين ما يلي.

تبييض اليدين والرجلين بكريم النشا والالوفيرا

المعروف عن النشا أنها من المواد التي تساعد في تفتيح لون البشرة بالإضافة إلى ترطيبها وجعلها ذو ملمس ناعم، بينما الالوفيرا يساعد في علاج اسمرار الجلد وإعادة الحيوية له وزيادة نضارته لاحتوائه على عناصر متعددة مفيدة، هذا إلى جانب أنه يشد البشرة ويجعلها خالية من التجاعيد، ومكونات الكريم هي.

جل الالوفيرا الطبيعي المستخلص من الصبار.

ملعقتين كبيرتين نشا.

ملعقة ماء.

ملعقة سكر.

ملعقتان عصير ليمون.

يتم تقليب النشا جيدا في الماء حتي الذوبان ثم يضاف إليها عصير الليمون والسكر وخلطهم معا ثم ضعي الالوفيرا وامزجيهم معا.

قبل وضع الكريم يفضل غسل اليدين والرجلين جيدا بماء ساخن حتي تفتح مسام الجلد.

توزيع الكريم بشكل جيد على المكان الذي ترغب في تفتيحه.

يترك الكريم مدة لا تقل عن ربع ساعة.

اشطفي الكريم جيدا ويفضل وضع كريم مرطب للحفاظ على رطوبته.

للحصول على نتيجة سريعة في وقت قصير كرري الوصفة مرتين أسبوعياً.

ترطيب القدمين بشكل مستمر، ترطيب اليدين بعد غسل الأطباق.

استخدام مقشر طبيعي مرة أسبوعياً للتخلص من الجلد الميت وأي شوائب متعلقه بالجلد.

غسل القدمين جيدا بالماء الدافئ وتهويتها بعد ارتداء الحذاء مدة طويلة.

وضع ملعقة من الزبادي يومياُ على البشرة فهو يساعدها على استعادة نضارتها من جديد، ويجعلها رطبة مشرقة ولا يوجد بها شوائب.

خطوات عمل كريم مبيض لليدين والرجلينأفعال تساعد في تفتيح اليدين والرجلين والبشرة