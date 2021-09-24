طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وغير مكلفة

كيكة البرتقال تعتبر من أروع أنواع الكيك في جميع مطابخ العالم، خاصة المطابخ المصرية، لأنها تتميز برائحة قوية ومذاق شهي، ولها العديد من الفوائد الصحية، لاحتوائها على عناصر هامة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال 8 خطوات لعمل كيكة البرتقال الهشة. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المكونات: 500 جرام من الطحين.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

رشة من الفانيلا.

حبتان من البيض.

2 كأس صغير من السكر.

100 جرام عصير برتقال طازج.

نصف كأس صغير من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة امزجي عصير البرتقال مع قشر البرتقال في كوب، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

بعد ذلك قومي بإزالة قشر البرتقال من العصير، بواسطة المصفاة.

ثم انخلي البيكنج باودر، ومقدار الطحين، ثم اخلطيهم في وعاء مناسب للخلط.

اخفقي الفانيلا مع البيض بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، والسكر، ثم اخفقيهم لمدة كافية، حتى يتكون خليط متجانس.

اسكبي خليط البيض فوق خليط الطحين، ثم ضيفي إليهم عصير البرتقال، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كثيف.

بعد ذلك ضعي خليط الكيك في صينية غير لاصقة بشكل متساوي.

قومي بإدخال الصينية في الفرن على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج كيكة البرتقال الهشة.

قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشةطريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط المكونات: برتقالة كبيرة الحجم.

70 جرام من زيت الذرة.

كأسان من السكر الأبيض.

300 جرام من الطحين.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في الخلاط اخلطي الفانيلا مع البرتقال، والبيض، والسكر جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه زيت الذرة.

ضيفي البيكنج باودر، والطحين إلى الخلاط الكهربائي بشكل تدريجي، ثم ضيفي الملح، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كريمي.

اسكبي الخليط في قالب مدهون بقليل من الزبدة بشكل متساوي، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة إلا ثلث، حتى تنضج تماما.

ثم قومي بتقطيع كيك البرتقال الهشة حسب الرغبة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في الخلاط الوسوم

كيكة البرتقال تعتبر من أروع أنواع الكيك في جميع مطابخ العالم، خاصة المطابخ المصرية، لأنها تتميز برائحة قوية ومذاق شهي، ولها العديد من الفوائد الصحية، لاحتوائها على عناصر هامة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال 8 خطوات لعمل كيكة البرتقال الهشة. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المكونات: 500 جرام من الطحين.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

رشة من الفانيلا.

حبتان من البيض.

2 كأس صغير من السكر.

100 جرام عصير برتقال طازج.

نصف كأس صغير من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة امزجي عصير البرتقال مع قشر البرتقال في كوب، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

بعد ذلك قومي بإزالة قشر البرتقال من العصير، بواسطة المصفاة.

ثم انخلي البيكنج باودر، ومقدار الطحين، ثم اخلطيهم في وعاء مناسب للخلط.

اخفقي الفانيلا مع البيض بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، والسكر، ثم اخفقيهم لمدة كافية، حتى يتكون خليط متجانس.

اسكبي خليط البيض فوق خليط الطحين، ثم ضيفي إليهم عصير البرتقال، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كثيف.

بعد ذلك ضعي خليط الكيك في صينية غير لاصقة بشكل متساوي.

قومي بإدخال الصينية في الفرن على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج كيكة البرتقال الهشة.

قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشةطريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط المكونات: برتقالة كبيرة الحجم.

70 جرام من زيت الذرة.

كأسان من السكر الأبيض.

300 جرام من الطحين.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في الخلاط اخلطي الفانيلا مع البرتقال، والبيض، والسكر جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه زيت الذرة.

ضيفي البيكنج باودر، والطحين إلى الخلاط الكهربائي بشكل تدريجي، ثم ضيفي الملح، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كريمي.

اسكبي الخليط في قالب مدهون بقليل من الزبدة بشكل متساوي، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة إلا ثلث، حتى تنضج تماما.

ثم قومي بتقطيع كيك البرتقال الهشة حسب الرغبة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في الخلاط

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