زيت السمسم علاج لقشرة الراس وحل نهائي يخلصك منها نهائيا

زيت السمسم الطبيعي له فوائد مذهلة في علاج مشاكل الشعر سواء للرجال أو النساء، فزيت السمسم يعالج أولا الشعر التالف والمتقصف، أيضا يعمل على ترطيب عالي لفروة الرأس ويزيل قشرة الرأس ويطيل الشعر بطريقة غير عادية في فترات قصيرة من الوقت.

و يدخل في علاجات أخرى غير علاج الشعر مثل تحضير بعض الأطعمة به لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد أجهزة الجسم وتفيد الشعر وتعالجه، وفي مقالنا هذا سنذكر لكم كل ما هو جديد في عالم الزيوت الطبيعية خاصة زيت السمسم وفوائده لقشرة الرأس.

اشتري الزيت المصنوع من السمسم الموثوق به من عطارة مضمونة ومن ثم ضعي خمس ملاعق كبيرة منه في طبق ثم ارفعيه على النار قليلا.

بعد ذلك ارفعي الطبق من على النار ثم بللي أصابع يدك بالزيت وهو ساخن ودلكي فروة الرأس بلطف إلى أن تنتهي كمية الزيت كلها.

ثم غطي شعرك بكيس مخصص للشعر بلاستيك حتى لا يلتصق بالشعر أي غبار وأتربة أثناء ماسك الزيت على الشعر.

من الممكن أن يترك ماسك زيت السمسم على فروة الرأس حتى الصباح حتى تستفيد منه الفروة وبذلك يقضي على القشرة ويزيلها من جذورها.

بعد ذلك اغسلي الشعر بشامبو أطفال ثم تجفيفه بمنشفة قطنية ورطبيه ببعض الكريمات المناسبة لشعرك.

كرري تطبيق وصفة زيت السمسم الساخن على شعرك مرتين بالأسبوع حتى تقضي على الشرة نهائيا.

أربع ملاعق صغيرة زيت سمسم.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

ملعقة من زيت الزيتون الأصلي.

اخلطي ملاعق زيت السمسم وهو ساخن على ملعقة الزنجبيل المبشور.

ثم دلكي فروة الرأس بشكل دائري بزيت السمسم والزنجبيل لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك غطي شعرك بفوطة ساخنة لمدة ساعة على الأقل.

ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك ث م جففيه جيدا مع مراعاه ألا يمشط الشعر بعد عملية الغسل مباشرة.

بعد ذلك ضعي على الشعر كمية بسيطة من زيت الزيتون ثم مشطي الشعر وهو جاف مع مراعاة تكرير وصفة ماسك زيت السمسم مع الزنجبيل مرة كل أسبوع.

ثلاث ملاعق زيت من بذور السمسم ساخن.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

اخلطي الزيت المصنوع من السمسم الساخن على زيت اللوز الساخن.

ثم دلكي فروة الرأس لمدة عشر دقائق بماسك الزيت.

بعدها اتركي زيت بذور السمسم وزيت اللوز على فروة رأسك لمدة ساعة.

بعد ذلك اغسلي شعرك بماء فاتر وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على فروة شعر خالية تماما من القشرة.