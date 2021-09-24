أشهر مشروبات الكافيهات الكورية أفضل شكل وألذ طعم بأسهل طريقة مكونات بسيطة من المنزل، عند مشاهدة الكوريين نجد أن المشروبات الكورية هي الأكثر تميز حول العالم، حيث أنها معروفة بالشكل الغريب والمميز وكذلك بالطعم اللذيذ، لذا نقدم لكم اليوم أشهر المشروبات الكورية المعروفة بأسهل طريقة للتحضير، أشهر مشروبات الكافيهات الكورية أفضل شكل وألذ طعم بأسهل طريقة مكونات بسيطة من المنزل.

أشهر مشروبات الكافيهات الكورية

الدلجونا هي حلوى سكرية يتم تحضيرها في عدة دول بأسماء مختلفة، تُعرف في كوريا بإسم الدلجونا ومن أشهر المشروبات الكورية هو الدلجونا كوفي، يتم تحضيره عن طريق وضع قطع الدلجونا داخل كوب التقديم ثم إضافة نصف الكوب من الحليب الدافئ عليه، ثم إضافة القهوة سواء من ماكينة القهوة أو مزج القهوة سريعة الزوبان مع القليل من الماء ثم الخلط وإضافتهم على خليط الحليب والدلجونا، حيث يعمل الحليب الدافئ على تحول الدلجونا إلى الكراميل.

تحضير مشروب الجوليبونج

الجوليبونج هي الدوائر الصغيرة التي توضع مع اللبن في الإفطار، يتم وضع تلك الدوائر في الخلاط الكهربائي مع 2 ملعقة من الآيس كريم ومكعبات من الثلج بالإضافة إلى الحليب حتى يتحول إلى قوام السموزي، يوضع في كوب التقديم مع إضافة الدوائر الصغيرة المعروفة بإسم الجوليبونج على الوجه للتزيين.

تحضير مشروب اللاتيه بالفراولة

يتم وضع القليل من الفراولة الطازجة قطع مع القليل من السكر، ثم توضع على النار حتى يتحول إلى صوص فراولة مُركز، يُترك حتى يبرد ثم يتم وضع صوص الفراولة في كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج، ثم إضافة الحليب المُحلى بالسكر حسب الذوق، ثم يتم إضافة القليل من الماء الساخن على ملعقة من الماتشا في كوب منفصل ثم الخفق جيداً بين المكونات ثم يتم صبه في كوب التقديم ليصبح المشروب ثلاث طبقات بشكل وطعم مميز.

مشروب البطاطا الحلو

يتم وضع حبة من البطاطا في الفرن حتى تصل إلى درجة التسوية، يتم تقطيع ثمرة البطاطا إلى مكعبات ثم يتم إضافة القليل من السكر والقرفة مع الحليب إليها ثم يتم وضع الخليط في الخلاط أو الهاند بليندر، ثم يتم صب الخليط في كوب التقديم ويشرب دافئ، أشهر مشروبات الكافيهات الكورية أفضل شكل وألذ طعم بأسهل طريقة مكونات بسيطة من المنزل.