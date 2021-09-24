ازاي توقفي الرغبة الشديدة لاكل السكر والكربوهيدرات بسرعة وبشكل طبيعي

لو دايما عندك رغبة شديدة للسكر, الكربوهيدرات, او الاطعمة المصنعة او بتعاني من الاكل العاطفي او الافراط او ادمان الطعام ، الموضوع ده فيه كل النصايح اللي لازم تحطيها في اعتبارك وهتساعدك على وقف الرغبة الشديدة لاكل السكر والكربوهيدرات.

وقف الرغبة الشديدة لاكل السكر والكربوهيدرات:

ملحوظة: لو انتي عندك رغبة شديدة في اكل حاجة معينة ، زي المخللات على سبيل المثال ، ده ممكن يبقى معناه ان عندك نقص في المغذيات ، والنصايح دي مش هتساعدك في التخلص من الرغبة الشديدة الناتجة عن نقص المغذيات ، لكن النصايح دي مفيدة لوقف الرغبة الشديدة لاكل السكر والكربوهيدرات بشكل خاص.

افضل طرق لوقف الرغبة الشديدة للسكر:

1- الفاصوليا الخضرا:

الحيلة الغريبة دي بتساعد بشكل فعال جدا على وقف الرغبة الشديدة للسكر ، وهي انك تاكلي فاصوليا خضرا اول ما تحسي برغبة في اكل السكر ، الفاصوليا الخضرا هتساعدك على وقف الرغبة الشديدة في اكل السكر بشكل فوري تقريبا ، لان الفاصوليا الخضرا بتحتوي على مادة كيميائية نباتية بتساعد على وقف الرغبة الشديدة للسكر.

اغسليها كويس واسلقيها وكليها اول ما تحسي برغبة شديدة في اكل السكر او الكربوهيدرات ، وممكن تعتمدي على الفاصوليا الخضرا المعلبة لو بره البيت (شغل, جامعة, سفر, الخ).

ممكن كمان تجمدي الفاصوليا تبقى جاهزة عندك في الفريزر ، وفي حالة حسيتي برغبة شديدة للسكر والكربوهيدرات طلعيها من الفريزر وسويها في الميكروويف او على البخار او تسلقيها في الماية على النار عادي لمد ما تستوي.

بالنسبة لكمية الفاصوليا اللي المفروض اكليها ، مافيش كمية محددة تقدري تاكلي منها لحد ما تختفي عندك الرغبة الشديدة في الاكل ، والفاصوليا الخضرا منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالالياف والعناصر الغذائية ، يعني مافيش داعي للقلق من الكمية اللي هتاكليها ، بس كليها ووقفي اكل مجرد ما تحسي انك راضية او رغبتك في الاكل اختفت.

وفي حاجة مهمة جدا لازم تعرفيها ، لو بتستخدمي الفاصوليا الخضرا لوقف الرغبة الشديدة واستمريتي في نفس الوقت في اكل السكر والكربوهيدرات والاطعمة المصنعة ، جسمك هيتأقلم على ده والنصايح دي هتبقى اقل فعالية بالنسبة لك.

لان السكر والكربوهيدرات بيسبب ادمان وتقريبا تعتبر اكتر ادمان ب 8 مرات من المخدرات القوية ، فلو انتي متعودة تاكلي السكر والكربوهيدرات اكل الفاصوليا الخضرا مش هتعالج لك الادمان ده لو استمريتي في اكل السكر والكربوهيدرات ، الفاصوليا الخضرا ممكن تستخدميها لوقف الرغبة الشديدة بشكل فوري ، ولكن تجنب السكر والكربوهيدرات هي بس الطريقة الوحيدة اللي هتوقف الرغبة الشديدة في انك ترجعي لادمانهم مرة تانية.

2- اعتمدي على الاكل البسيط الصحي لتقليل الرغبة الشديدة والتحكم في الجوع:

لو دايما عندك رغبة شديدة في السكر والكربوهيدرات ، استبدليها بالفواكة والخضروات ، الفواكة والخضروات بتحتوي على الياف ، والالياف بتساعد انها توصل رسالة للمخ انك “ممتلئة” او وصلتي لمرحلة الشبع ، الاطعمة الغنية بالالياف بتحتوي على كربوهيدرات وبتساعد على وقف الرغبة الشديدة في الاكل.

ورغم ان الفاكهة بتحتوي على سكر الفواكه (الفركتوز) ، الا انه الفواكه بتحتوي على الياف ومواد كيميائية نباتية تانية ومغذيات بتساعد الجسم على معالجة الفركتوز.

نصيحة: ماتشربيش العصير ، لان العصير بيحتوي على سكر ومافيش فيه الياف ، والعصير بيسبب الرغبة في اكل السكر ومش مثالي للصحة او لخسارة الوزن ، ممكن تشربي عصير خضار ولكن تجنبي عصير الفواكه.

بالنسبة للرغبة الشديدة في باقي الكربوهيدرات ، استبدليها باي حاجة تانية عضوية وبتحتوي على الياف وخالية من السكريات المضافة.

البروتين كمان مهم لوقف الرغبة الشديدة في الاكل ، البروتين بيساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ووقف الجوع والرغبة الشديدة في اكل الكربوهيدرات.

3- استخدمي الاطعمة الحامضة لوقف الرغبة الشديدة:

في 5 مذاقات رئيسية وهي حلو, حامض, مر, مالح, اومامي ، الطعم الحامض بيساعد على اعادة برمجة المذاق للحاجات الحلوة ، وفي كتير من الابحاث اللي اثبتت ان الطعم الحامض ممكن انه يمنع المستقبلات في المخ المسؤولة عن التسبب في الرغبة الشديدة في اكل السكر والكربوهيدرات البسيطة.

وده واحد من الاسباب اللي بيخلي خل التفاح يوقف الرغبة الشديدة في الاكل لان مذاقه حمضي ، ولكن خل التفاح طعمه مش مستحبو كمان ممكن يسبب حرقه للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الحموضة ، عشان كده بننصحك تعتمدي على ماية الليمون كبديل.

افضل طرق لاستخدام النكهات الحامضة لوقف الرغبة الشديدة للسكر:

– استخدمي خل التفاح اخلطي كمية من خل التفاح مع 3 اضعافها ماية واشربيها ، ولكن تجنبي الطريقة دي لو بتعاني من حرقة المعدة لانها ممكن تزود المشكلة.

– استخدمي الماية مع الليمون ، ودي تعتبر اسهل طريقة للتخلص من السموم على الاطلاق ، وبتساعد على وقف الرغبة الشديدة في اكل السكر.

– اعصري عصير الليمون الطازة على وجباتك لاضافة نكهة وفي نفس الوقت تقليل الرغبة الشديدة في اكل السكر.

– لو بتاكلي في مطعم اطلبي ليمون عشان تضيفيه على الوجبة.

4- استخدمي مكملات اوراق البنابا الغذائية:

مكملات اوراق البنابا هتساعد على وقف الرغبة الشديدة في اكل السكر ، ولكن بما انها مغلفة فهي بتاخد وقت اطول شوية عل ما تعمل مفعول مقارنة بالفاصوليا الخضرا اللي مفعولها فوري.

والبنابا معروف انه مفيد لموازنة السكر في الدم ، بالاضافة انه بيساعد على وقف الرغبة الشديدة في اكل السكر.

5- فكري انك تقدري توقفي اكل السكر والكربوهيدرات:

تقدري بنسبة 100% تفكري انك وقفتي الرغبة الشديدة للسكر والكربوهيدرات ، فكري دايما انك مش محتاجة تاكلي سكريات او كربوهيدرات هتحسي مع الوقت ان معنديش الرغبة الشديدة ليهم ، وجهي جسمك وعقلك للي عايزة تعمليه.

بكل بساطة لو انتي جربتي النصايح دي ومن جواكي بتقولي مش هتنجح ، فهي بالفعل مش هتنجح ، ولو دايما بتفكري انك مش هتقدري توقفي الرغبة الشديدة للاكل بالفعل مش هتعرفي توقفي.

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