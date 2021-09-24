البان كيك السريع كيفية تحضيره وطريقة تحضير البان كيك بدون بيض

البان كيك السريع يعتبر البان كيك من أسهل واشهي المعجنات والأكلات الحلوة واحيانا المالحة وهناك الكثير من الطرق لتحضيره. ويمكن تقديمه كوجبة إفطار أو عشاء أو تقديمه كحلي مع الفواكه أو الشيكولاته أو العسل. البان كيك السريع البان كيك السريع وهنا سنوضح أسهل واسرع طريقة لتحضيره: المكونات: 1 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة كبيره من السكر الأبيض.

واحد بيضه مخفوقة.

واحد كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيره من الزيت النباتي.

2 ملعقه صغيره من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيره من الملح.

الفانيليا. طريقة التحضير أولا يتم خلط جميع المكونات الجافة وهي كوب من الدقيق المنخول وملعقتان كبيرتان من السكر وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الملح في وعاء كبير. ثانيا خلط المكونات السائلة أيضا وخفقها بالمضرب اليدوي أو بشوكه وهي كوب من الحليب السائل وبيضة مخفوقة مع الفانيليا وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي في وعاء آخر. ثالثا خلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة لتكوين مزيج سلس. رابعا نقوم بتسخين مقلاه أو صينية غير لاصقه مدهونه بالقليل من الزيت ووضعها علي نار متوسطة. وأخيرا نقوم بوضع مقدار فنجان قهوة من الخليط في كل مره وتترك علي النار حتي يتحمر اسفل البان كيك ويصبح لونها بنيا أو ذهبيا ثم نقلبها علي الجهة الأخري لتنضج. ثم نقوم بتكرير العملية حتي ينتهي الخليط. مدة الطهي تصل إلي 10 دقائق تقريبا وهذه الكمية تكفي ل 4 أشخاص. وتقدم مع الشيكولاته الذائبة أو العسل والفواكه. البان كيك بدون بيض طريقة التحضيرالبان كيك بدون بيض المكونات: كوب وربع من الدقيق.

1 ملعقة طعام من السكر.

1 ملعقة طعام من البيكنج بودر.

ربع ملعقه صغيره من الملح.

كوب من الحليب خالي الدسم.

2 ملعقة طعام من الزيت النباتي ومثلهم من الماء. طريقة التحضير: أولا نقوم بخلط كلا من الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح في وعاء. ثانيا خلط كلا من الحليب والزيت والماء جيدا ثم نقوم بإضافتهم للوعاء. ثالثا وضع مقلاه غير لاصقه ومدهونه بقليل من الزيت علي نار متوسطة ثم سكب مقدار ربع كوب أو ما يعادل فنجان قهوة من الخليط إلي المقلاة في كل مره. ونتركها ع النار حتي تتكون فقاعات علي سطحها ومن ثم نقلبها علي الجهة الأخري ليتم النضج. ومدة الطهي حوالي 5 دقائق وهذه الكمية تكفي لعمل 8 قطع. وأيضا يمكنك معرفة أسهل طريقة لعمل الكيكة الهاشة اللذيذة. الوسوم

البان كيك السريع يعتبر البان كيك من أسهل واشهي المعجنات والأكلات الحلوة واحيانا المالحة وهناك الكثير من الطرق لتحضيره. ويمكن تقديمه كوجبة إفطار أو عشاء أو تقديمه كحلي مع الفواكه أو الشيكولاته أو العسل. البان كيك السريع البان كيك السريع وهنا سنوضح أسهل واسرع طريقة لتحضيره: المكونات: 1 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة كبيره من السكر الأبيض.

واحد بيضه مخفوقة.

واحد كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيره من الزيت النباتي.

2 ملعقه صغيره من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيره من الملح.

الفانيليا. طريقة التحضير أولا يتم خلط جميع المكونات الجافة وهي كوب من الدقيق المنخول وملعقتان كبيرتان من السكر وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الملح في وعاء كبير. ثانيا خلط المكونات السائلة أيضا وخفقها بالمضرب اليدوي أو بشوكه وهي كوب من الحليب السائل وبيضة مخفوقة مع الفانيليا وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي في وعاء آخر. ثالثا خلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة لتكوين مزيج سلس. رابعا نقوم بتسخين مقلاه أو صينية غير لاصقه مدهونه بالقليل من الزيت ووضعها علي نار متوسطة. وأخيرا نقوم بوضع مقدار فنجان قهوة من الخليط في كل مره وتترك علي النار حتي يتحمر اسفل البان كيك ويصبح لونها بنيا أو ذهبيا ثم نقلبها علي الجهة الأخري لتنضج. ثم نقوم بتكرير العملية حتي ينتهي الخليط. مدة الطهي تصل إلي 10 دقائق تقريبا وهذه الكمية تكفي ل 4 أشخاص. وتقدم مع الشيكولاته الذائبة أو العسل والفواكه. البان كيك بدون بيض طريقة التحضيرالبان كيك بدون بيض المكونات: كوب وربع من الدقيق.

1 ملعقة طعام من السكر.

1 ملعقة طعام من البيكنج بودر.

ربع ملعقه صغيره من الملح.

كوب من الحليب خالي الدسم.

2 ملعقة طعام من الزيت النباتي ومثلهم من الماء. طريقة التحضير: أولا نقوم بخلط كلا من الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح في وعاء. ثانيا خلط كلا من الحليب والزيت والماء جيدا ثم نقوم بإضافتهم للوعاء. ثالثا وضع مقلاه غير لاصقه ومدهونه بقليل من الزيت علي نار متوسطة ثم سكب مقدار ربع كوب أو ما يعادل فنجان قهوة من الخليط إلي المقلاة في كل مره. ونتركها ع النار حتي تتكون فقاعات علي سطحها ومن ثم نقلبها علي الجهة الأخري ليتم النضج. ومدة الطهي حوالي 5 دقائق وهذه الكمية تكفي لعمل 8 قطع. وأيضا يمكنك معرفة أسهل طريقة لعمل الكيكة الهاشة اللذيذة.

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