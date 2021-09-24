طريقة عمل كيكه الديسباسيتو البرازيلية الفاخرة و الشهية

كيكه الديسباسيتو الفاخرة شهية الطعم للغاية مزينة بالشيكولاته كيكه هشه غنية وبمكونات لذيذة الطعم من الحليب المكثف والقشطه تحضر مكونات كيكه الديسباسيتو من خلال محتوى ثقفني الإخباري بمكونات سهلة وسريعة التحضير من بيض وسكر وفانيليا وكاكاو وزيت وحليب وبيكنج باودر ونسكافية تستغرق وقت قليل في تحضيرها مدة عشر دقائق و مدة الطبخ 30 دقيقة. طريقة عمل كيكه الديسباسيتو ومقاديرها طريقة عمل كيكه الديسباسيتو ومقاديرها المقادير:-

تحضير الكيك: ثلاث حبات بيضه بدرجة حرارة المطبخ.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت.

1 كوب سكر.

رشه ملح.

1 كوب حليب.

اثنين وربع كوب دقيق.

نصف كوب كاكاو.

بيكنج باودر نصف كيس.

ربع ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

نصف كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة نسكافية قهوة سريعة الذوبان. مكونات تحضير الصوص:- عدد ثلاث ملاعق كبيرة قشطه.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 كوب حليب مكثف محلي. طريقة تحضير الكيكه الديسباسيتو قومي بنخل الدقيق في وعاء واسع والكاكاو والبيكنج باودر والكربونات ويقلب الجميع. نحضر وعاء اخر ونضع فيه كل من البيض والفانيليا مع الخفق الجيد ثم يضاف اليهم السكر والملح ونستمر في خفق المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدا. ننزل بالزيت على شكل سرسوب مع الاستمرار في الخفق ثم يضاف الحليب ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تصبح المكونات خليط متجانس تماما. قومي بإضافة المكونات الجافة فوق المكونات السائلة مع الاستمرار في الخفق حتى يمتزج الخليط للغايه. ذبوبي النسكافيه بالماء الساخن واسكبيه فوق المزيج وقلبي بالسباتيولا حتى تختلط المكونات ببعضها ويثقل قوام الكيك. احضري قالب كيك مدهون أو صينية ثم انزلي بخليط الكيك. ادخل الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يتم النضج ويحتمر اللون من أسفل ثم من أعلي. أثناء سوى الكيك في الفرن احضري وعاء وضعي فيه الحليب المكثف وننخل عليه الكاكاو ونقلب لبضع دقائق على نار هادئة. نضيف القشطه و نقلب حتى تمتزج المكونات ويصبح له قوام سميك. اخرجي الكيك وصبي عليه من فوق الصوص وزيني بقطع الشوكولاته أو الكريم شانتيه أو المكسرات أو الفرماسيل حسب ما يفضل لدي الأسرة صحة وهنا. طريقة تحضير الكيكه الديسباسيتو وصلنا إلي نهاية المحتوي أرجوا أن نكون قدمنا لكم أحلي وأشهي وصفة لذيذة وهي كيكه الديسباسيتو بأسهل الخطوات بأقل المكونات و أسرع وقت أتمني أن تكون نالت رضاكم قومي بتجربتها سوف تنال رضا جميع افراد الأسرة. الوسوم

كيكه الديسباسيتو الفاخرة شهية الطعم للغاية مزينة بالشيكولاته كيكه هشه غنية وبمكونات لذيذة الطعم من الحليب المكثف والقشطه تحضر مكونات كيكه الديسباسيتو من خلال محتوى ثقفني الإخباري بمكونات سهلة وسريعة التحضير من بيض وسكر وفانيليا وكاكاو وزيت وحليب وبيكنج باودر ونسكافية تستغرق وقت قليل في تحضيرها مدة عشر دقائق و مدة الطبخ 30 دقيقة. طريقة عمل كيكه الديسباسيتو ومقاديرها طريقة عمل كيكه الديسباسيتو ومقاديرها المقادير:-

تحضير الكيك: ثلاث حبات بيضه بدرجة حرارة المطبخ.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت.

1 كوب سكر.

رشه ملح.

1 كوب حليب.

اثنين وربع كوب دقيق.

نصف كوب كاكاو.

بيكنج باودر نصف كيس.

ربع ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

نصف كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة نسكافية قهوة سريعة الذوبان. مكونات تحضير الصوص:- عدد ثلاث ملاعق كبيرة قشطه.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 كوب حليب مكثف محلي. طريقة تحضير الكيكه الديسباسيتو قومي بنخل الدقيق في وعاء واسع والكاكاو والبيكنج باودر والكربونات ويقلب الجميع. نحضر وعاء اخر ونضع فيه كل من البيض والفانيليا مع الخفق الجيد ثم يضاف اليهم السكر والملح ونستمر في خفق المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدا. ننزل بالزيت على شكل سرسوب مع الاستمرار في الخفق ثم يضاف الحليب ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تصبح المكونات خليط متجانس تماما. قومي بإضافة المكونات الجافة فوق المكونات السائلة مع الاستمرار في الخفق حتى يمتزج الخليط للغايه. ذبوبي النسكافيه بالماء الساخن واسكبيه فوق المزيج وقلبي بالسباتيولا حتى تختلط المكونات ببعضها ويثقل قوام الكيك. احضري قالب كيك مدهون أو صينية ثم انزلي بخليط الكيك. ادخل الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يتم النضج ويحتمر اللون من أسفل ثم من أعلي. أثناء سوى الكيك في الفرن احضري وعاء وضعي فيه الحليب المكثف وننخل عليه الكاكاو ونقلب لبضع دقائق على نار هادئة. نضيف القشطه و نقلب حتى تمتزج المكونات ويصبح له قوام سميك. اخرجي الكيك وصبي عليه من فوق الصوص وزيني بقطع الشوكولاته أو الكريم شانتيه أو المكسرات أو الفرماسيل حسب ما يفضل لدي الأسرة صحة وهنا. طريقة تحضير الكيكه الديسباسيتو وصلنا إلي نهاية المحتوي أرجوا أن نكون قدمنا لكم أحلي وأشهي وصفة لذيذة وهي كيكه الديسباسيتو بأسهل الخطوات بأقل المكونات و أسرع وقت أتمني أن تكون نالت رضاكم قومي بتجربتها سوف تنال رضا جميع افراد الأسرة.

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