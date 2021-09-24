كلف الحمل مشكلة كبيرة لكل حامل وصفات طبيعية تخلصك منه نهائيا

كلف الحمل يعتبر من المشكلات الجلدية التي تعاني منها جميع السيدات عند مرحلة الحمل، فمن الممكن يظهر هذا الصبغ الجلدي بعد عملية الولادة لأنه يحدث بعض التغيرات الهرمونية داخل جسم المرأة.

فالكلف عبارة عن بقع غامقة اللون من الممكن تظهر في أعلى الوجه وممكن في الرقبة والمناطق التي تتعرض لها أشعة الشمس في الغالب، أيضا ومن الممكن أن يظهر الكلف في أسفل البطن أو أعلى الساقين.

فتواجد الكلف عادة ما يظهر عند السيدات بعد الولادة نتيجة لتناول بعض الأطعمة الضارة والغذاء الغير صحي سواء أكان للأم أو للجنين أثناء فترة الحمل، لذا في هذا المقال سوف نعرض لكل امرأة تعاني من كلف الحمل بعض الوصفات الطبيعية والآمنة التي تعالج الكلف بشكل غير عادي وبشكل نهائي.

الحليب والكركم من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة الكلف بشكل سريع لأنهما يحتويان على مضادات الأكسدة ومركبات نشطة تعمل على تخفيف صبغة الميلانين داخل البشرة المصابة بالكلف، حيث أن الحليب الطبيعي يحتوي على فوائد كثيرة تفيد في علاج الكلف مثل الكالسيوم والأحماض الأمينية التي تعمل على تقشير البشرة الداكنة وتعمل على إزالة الخلايا الميتة عند استخدامه، حيث يعمل الحليب والكركم على نضارة فائقة للبشرة وتفتيح عالي.

خمس ملاعق من الحليب الطازج.

ثلاث ملاعق مسحوق الكركم البودر.

نصف ملعقة من الحمص البودر.

أحضري طبق صغير بلاستيك نظيف ثم ضعي فيه الحليب الطازج ومسحوق الكركم ونصف ملعقة مسحوق الحمص ثم قلبي المكونات جيدا.

بعد تقليب الخلطة جيدا ستحصلين على ماسك لين الملمس ثم ضعي على المكان المصاب بالكلف ثم ارتكيه حتى تشربه البشرة ويجف.

بعد ذلك اغسلي البشرة بماء دافئ وجففيه بمنشفة قطنية ثم كرري الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع حتى تنالي النتيجة التي تتمنيها لبشرة نضرة لا يوج بها كلف ولا صبغات للجلد.

أيضا العسل من الوصفات التي تعمل على رجوع البشرة للونها الطبيعي الأصلي لما فيه من فوائد عديدة مثل تفتيح لون البشرة ونقائها من الشوائب وألوان البشرة الداكنة، حيث أن زيت اللوز الحلو يحتوي على فيتامينات ومعادن تزود البشرة بالغذاء التي تحتاجه ولأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي من خلالها تعمل على تفتيح وتبيض لون البشرة وإزالة كلف الحمل منها.

خمس ملاعق من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من ماء الليمون.

اخلطي كلا من مسحوق اللوز الحلو مع ملاعق العسل الأبيض وقطرات عصير الليمون خلطا جيدا للحصول على ماسك سميك.

ثم ضعي ماسك العسل واللوز وعصير الليمون على المكان المصاب بالكلف أو البقع الداكنة فردا جيدا.

بعد ذلك اتركي الماسك على البشرة لمدة ساعة ويفضل عمل الماسك قبل النوم بالليل.

بعد ذلك يفرك الماسك بواسطة أصابع اليد ومن ثم يغسل بالماء الدافئ وتكرر هذه الوصفة كل يوم بالليل وستشاهدين النتائج المزهلة من حيث إزالة كلف الحمل والبقع الداكنة بالبشرة.