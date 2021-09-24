صبغ الشعر بالمكونات الطبيعية ونصائح للحفاظ على الشعر المصبوغ

صبغ الشعر بالمكونات الطبيعية من أفضل الحلول للحصول على إطلالة مختلفة للشعر بدون آثار جانبية مثل التي تنتج عن استخدام الصبغات الكيميائية للشعر، كما أن وصفات صبغ الشعر لا تقتصر على منح الشعر اللون المطلوب فقط بل تساعد أيضًا في تحسين صحة الشعر، فهناك وصفات تنظف الشعر جيدًا أيضًا، ووصفات أخرى تعالج الشيب المبكر، لذا جمعنا لكم أفضل الوصفات بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على لون الصبغة الطبيعية.

صبغ الشعر بوصفة خل التفاح

يُمكن استخدام خليط من خل التفاح وصلصة الصويا للشعر وذلك للحصول على لون داكن، كما تعمل هذه الوصفة على تنظيف وتطهير الشعر وأيضًا علاج فطريات فروة الرأس؛ وذلك بسبب احتوائها على خل التفاح، والذي يعالج قشرة الشعر أيضًا.

نضع مقدار متساوي من خل التفاح وصلصة الصويا، وتحديد الكمية يكون حسب كثافة الشعر وطوله.

تخلط المكونات في وعاء عميق، ويشطف بها الشعر بعد غسله بالماء الفاتر والشامبو.

يترك الخليط على الشعر حتى يجف الشعر تمامًا.

تكرر هذه الوصفة مرتين او أربع مرات في الشهر، وسنلاحظ أن الشعر يكتسب لونًا داكنًا بالتدريج.

وصفة المرمرية لصبغ الشعر

يُساعد استخدام وصفة المرمرية للشعر على اكسابه اللون الداكن والتخلص من الشيب بالشعر.

نضع نصف كوب من أوراق المرمرية المجففة مع أربع أكواب من الماء في وعاء على النار.

نغلي المرمرية في الماء لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتصفية الخليط، ويترك حتى يبرد، وفي هذه الفترة يغسل الشعر بالشامبو لتنظيفه جيدًا بحيث يستفيد الشعر بأكبر قدر من الخليط.

يغسل الشعر بماء المرمرية، ويترك على الشعر لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء.

البعد عن أدوات الشعر الحرارية مثل مكواة الشعر.

تكرار الوصفات التي تساعد على صبغ الشعر بانتظام؛ للحفاظ على اللون لأطول فترة ممكنة.

عدم غسل الشعر أكثر من مرة او مرتين أسبوعيًا؛ للحفاظ على لون الصبغة، وأيضًا لأن غسل الشعر بكثرة يؤدي إلى فقدانه للزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس، مما يؤدي إلى جفافه.

تجنب الماء الساخن، فيجب استبدالها بالماء الفاتر.

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