طريقة عمل الزبادي المنزلي في دقائق بسيطة وبطعم رائع

الزبادي من أكثر الأشياء التي نعتمد على تناولها يوميا.سواء للأطفال أو للكبار ، فدائما ما يفضل أن تكون وجبة العشاء خفيفة مكونة من الزبادي، مع القليل من الفاكهة. فيعمل الزبادي على سرعة الهضم مما يعطي إحساس بالراحة للصغار والكبار.وبالطبع بالأسواق يتواجد الكثير من المنتجات المختلفة، ذات الماركات الكثيرة للزبادي. ولكن تفضل الكثير من الأمهات عمل الزبادي داخل المنزل لتوفر عامل حماية أكثر، ولضمان نوع وجودة اللبن المستخدم في صنعه. والذي عليه العامل الأكبر في الطعم والدسامه. فيمكن استخدام الحليب الطبيعي كامل الدسم ، أو يمكنكم استخدام حليب خفيف أو متوسط الدسم، بحسب ما تفضلون. لكن للأطفال يفضل عمل الزبادي من الحليب كامل الدسم الطبيعي. وذلك للحصول على كامل الغذا والفيتامينات الهامة واللازمة لجسم الطفل.

طريقة عمل الزبادي داخل المنزل

سنحتاج إلى مكونات بسيطة للغاية لعمل الزبادي. ولستم بحاجة لوجود ماكينة الزبادي لعمله، فيمكن الاكتفاء بالفرن أو الميكروويف. وستحصلون على نفس الطعم والجودة بالضبط.ويفضل أن تكون الأكواب الخاصة بالزبادي من الزجاج ومتوسطة الحجم، وذلك لعدم تفاعلها مع الحليب الساخن ولسرعة تجميدها للزبادي ، وسهولة حفظها أيضا. ولعمل الزبادي نحتاج إلى التالي.

لتر من الحليب كامل الدسم علبة من الزبادي 120 جرام كاملة الدسم أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودر كامل الدسم

خطوات الزبادي المنزلي

خطوات بسيطة للغاية تمكنا من عمل الزبادي، أولا نقوم بوضع الحليب في قدر على نار متوسطة. ومن ثم قومي بوضع الحليب البودر وتقليبه جيدا ليمتزج مع الحليب السائل. والتأكد من تمام الزوبان ، ومن ثم نقوم بتسخين الخليط. بعدها نقوم برفعه من على النار وإضافة الزبادي ومن ثم تقليبه جيدا. بعد التأكد من تجانس المكونات معا جيدا. وعدم وجود اي تكتلات بالخليط ، نتيجة عدم المزج الجيد للخليط بأكمله .نقوم بتوزيع الخليط في الأكواب المعدة للزبادي، والتي ذكرناها سابقا.ونقوم بوضع الأكواب داخل الفرن دون إشعال النار. وتغطية الأكواب وتركها ساعات قليلة حتى تأخذ هيئة الزبادي في الأكواب . وبعدها يمكن وضعها بالثلاجة بعد تمام عملية الاختمار . وتناولها في أي وقت .