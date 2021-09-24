كيف أخفي الشيب بدون صبغة تحضير صبغة طبيعية للشيب بدون حناء

عندما يظهر الشعر الأبيض في المرأة فإنه يسبب الضيق لها لذلك يبدأ التساؤل حول كيف أخفي الشيب بدون صبغة بطرق طبيعية ، حيث توجد الكثير من المواد الطبيعية تستخدم في صبغ الشعر وإخفاء الشيب من الشعر لفترة طويلة، كما أنها مواد غير ضارة بالشعر بل تفيد وتمنع تساقطه الذي تتسبب فيه الصبغات، هل تعلمي أن قشر البطاطس يمكنك استخدام من خلال غليه وعمل ماسك منه ووضعه على الشعر مرتين أسبوعياً، ووصفات عديدة نوضحها لكم الآن.

كيف أخفي الشيب بدون صبغة

لقدت وجدت خلطه لإخفاء الشيب بدون حناء، وهي استخدام ملعقتان من الشاي السود وكوب من الماء، ويتم القيام باتباع الخطوات التالية:

نضع الشاي الأسود وكوب الماء على النار حتى الغليان

ثم نرفعه ونتركه يبرد

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر به، ونتركه عليه

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر، وتكرر العملية مرة كل أسبوع

صبغة طبيعية للشيب بدون حناء

إن شعر المرأة هو الزينة وتاجها ولابد من العناية به، وعند ظهور الشيب به فالأمر بسيط دون استخدام مواد كيميائية، حيث يمكن صبغ الشعر في البيت بـ صبغات شعر طبيعية بدون حناء بحسب اللون الذي تريديه، ويمكنك تحضير صبغة طبيعية للشعر باللون البني بالمكونات التالية:

قهوة سريعة الذوبان

بيضة واحدة

زيت زيتون

يتم إحضار طبقين يوضع في أحدهما صفار البيضة فقط، وفي الطبق الأخر البياض فقط

ثم يوضع على صفار البيضة ملعقة القهوة.

وكذلك يضاف لهم ملعقتين زيت الزيتون، ويخلط الجميع جيدا

يترك المزيج لمدة 10 دقائق

بعد ذلك يتم وضع على الشعر بإندماجه بشعرك بطريقة جيدة

ثم يترك على الشعر مدة 3 ساعات ولا تغطي الشعر

وبعد ذلك يغسل بالماء والشامبو

وتكرر العملية مرة أسبوعياً

طريقة صباغة الشيب طبيعيا بدون حناءصبغة زيت جوز الهند والليمون

لكي تحصلي على صبغة طبيعية لإخفاء الشيب بدون حناء يمكنك إحضار المكونات التالية:

عدد 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

وملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة تحضير صبغة تخفي الشيب نهائيا

يوضع زيت الزيتون وعصير الليمون معاً في إناء ثم يتم خلطهم جيدا، وبعد ذلك تدلك به فروة الرأس والشعر، ويترك لمدة ساعة على الشعر، ثم تقومي بغسل الشعر بالماء والشامبو، وهذه الوصفة مجربة في تغيير لون الشعر الأبيض عليك تكرارها مرتان في الأسبوع.