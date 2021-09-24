طريقة عمل فطيرة شاورما الدجاج اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

فطيرة شاورما الدجاج ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن عملها بشاورما اللحمة أو الجمبري وغيرها من أنواع اللحوم، تحتفل طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، تعتبر من الوجبات المشهورة في الوطن العربي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطيرة شاورما الدجاج اللذيذة التي يحبها الكثير في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل العجينة

تتكون العجينة من بعض المكونات التي تعطيه قوام هش وهي كالآتي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.

ثلث كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ثلثين كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر أو الروز ماري.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

صدرين من الفراخ المقطع شرائح صغيرة.

رشة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من توابل الشاورما.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير نصف ليمونه.

فلفل الوان مقطع صغير.

٢ ملعقة كبيرة من الجبنة الموتزريلا.

ملعقتين كبيرة كاتشب.

بيضة.

ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة شاورما الدجاج اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-