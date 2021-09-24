طريقة عمل فطيرة شاورما الدجاج اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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فطيرة شاورما الدجاج ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن عملها بشاورما اللحمة أو الجمبري وغيرها من أنواع اللحوم، تحتفل طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، تعتبر من الوجبات المشهورة في الوطن العربي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطيرة شاورما الدجاج اللذيذة التي يحبها الكثير في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل العجينة
تتكون العجينة من بعض المكونات التي تعطيه قوام هش وهي كالآتي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من حليب البودرة.
- ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.
- ثلث كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ثلثين كوب من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الزعتر أو الروز ماري.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- صدرين من الفراخ المقطع شرائح صغيرة.
- رشة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من توابل الشاورما.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.
- عصير نصف ليمونه.
- فلفل الوان مقطع صغير.
- ٢ ملعقة كبيرة من الجبنة الموتزريلا.
- ملعقتين كبيرة كاتشب.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من حليب البودرة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة شاورما الدجاج اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق والملح والخميرة والحليب والسكر والزعتر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم بعد ذلك نضيف الزيت ونقلب جيداً حتى يختلط مع الدقيق ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن باليد أو بإستخدام العجانة لمدة خمس دقائق.
- نغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حتي يتضاعف حجمها.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به جميع مكونات الحشوة ونقلب جيداً حتى الحصول على خليط متجانس ثم نضيف بعد ذلك صدور الدجاج ونتركها لمدة ساعتين كاملتين.
- ثم بعد ذلك تحضير طاسة ونضع بها ملعقتين كبيرتين من الزيت ونضعها على النار ثم توضع الشاورما ونقلب جيداً ثم نضيف الفلفل الالوان ونتركها حتى تنضج ثم نتركها جانباً.
- تحضير صينية مدهونة بالزيت ونضع بها نصف كمية العجينة ونفردها في الصينية ثم نضيف لها ملعقتين كبيرتين من الصلصة.
- ثم نضيف الشاورما ونوزعها في كل الصينية ونضيف فوقها الجبنة ونفرد الجزء الأخر من العجينة على الطاولة على شكل دائرة وتقطع بالسكين خطوط طويلة في منتصف العجينة.
- نرفعها ونضعها في الصينية فوق النصف الأخر ثم ندهن الوجه بالبيض والحليب ونرش فوقها زعتر أو سمسم.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة حتي تسخن.
- نضع الصينية في المنتصف على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتي تتحمر الجوانب والوجه.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم على السفرة بالهنا والشفا.
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فطيرة شاورما الدجاج ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن عملها بشاورما اللحمة أو الجمبري وغيرها من أنواع اللحوم، تحتفل طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، تعتبر من الوجبات المشهورة في الوطن العربي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطيرة شاورما الدجاج اللذيذة التي يحبها الكثير في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل العجينة
تتكون العجينة من بعض المكونات التي تعطيه قوام هش وهي كالآتي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من حليب البودرة.
- ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.
- ثلث كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ثلثين كوب من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الزعتر أو الروز ماري.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- صدرين من الفراخ المقطع شرائح صغيرة.
- رشة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من توابل الشاورما.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.
- عصير نصف ليمونه.
- فلفل الوان مقطع صغير.
- ٢ ملعقة كبيرة من الجبنة الموتزريلا.
- ملعقتين كبيرة كاتشب.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من حليب البودرة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة شاورما الدجاج اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق والملح والخميرة والحليب والسكر والزعتر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم بعد ذلك نضيف الزيت ونقلب جيداً حتى يختلط مع الدقيق ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن باليد أو بإستخدام العجانة لمدة خمس دقائق.
- نغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حتي يتضاعف حجمها.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به جميع مكونات الحشوة ونقلب جيداً حتى الحصول على خليط متجانس ثم نضيف بعد ذلك صدور الدجاج ونتركها لمدة ساعتين كاملتين.
- ثم بعد ذلك تحضير طاسة ونضع بها ملعقتين كبيرتين من الزيت ونضعها على النار ثم توضع الشاورما ونقلب جيداً ثم نضيف الفلفل الالوان ونتركها حتى تنضج ثم نتركها جانباً.
- تحضير صينية مدهونة بالزيت ونضع بها نصف كمية العجينة ونفردها في الصينية ثم نضيف لها ملعقتين كبيرتين من الصلصة.
- ثم نضيف الشاورما ونوزعها في كل الصينية ونضيف فوقها الجبنة ونفرد الجزء الأخر من العجينة على الطاولة على شكل دائرة وتقطع بالسكين خطوط طويلة في منتصف العجينة.
- نرفعها ونضعها في الصينية فوق النصف الأخر ثم ندهن الوجه بالبيض والحليب ونرش فوقها زعتر أو سمسم.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة حتي تسخن.
- نضع الصينية في المنتصف على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتي تتحمر الجوانب والوجه.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم على السفرة بالهنا والشفا.
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