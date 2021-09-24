طريقة عمل كريم الكركم والفازلين في المنزل للحصول علي بشرة مثل بشرة الأطفال

يعتبر كريم الكركم والفازلين ، من أكثر الوصفات التي يتحدث عنها الكثير من السيدات والشابات لنتائجها السريعة، وهي من إحدى أفضل الوصفات للتمتع بجمال باهر ولافت، وهي خلطة طبيعية يمكن للسيدات تحضيرها في المنزل للحصول علي بشرة صافية وبيضاء، تساعد هذه الوصفة علي مقاومة حب الشباب بسبب قدرة الكركم علي تثبيط نمو البكتيريا المسببة للبثور، وتساعد أيضاً علي تفتيح ندوب حب الشباب والمساعدة علي تلاشيها تدريجياً، تحمي أيضاً البشرة من الجفاف والحفاظ عليها رطبة لفترة أطول، مقاومة العديد من مشكلات الجلد مثل الأكزيما والصدفية وحروق الرياح، لذلك سوف ننصح جميع السيدات باستخدام هذه الوصفة الطبيعية للحصول علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم الكركم والفازلين في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم الكركم والفازلين

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من الكركم المجفف.

مقدار معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

عصير نصف لليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير كريم الكركم والفازلين الرهيب في تفتيح البشرة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق صغير، ونضع به الكركم والفازلين، ونقوم بمزجهم جيداً مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون عليهم، ونخلط جيداً حتي يصبح القوام كريمي. بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط علي بشرة نظيفة، وجافة ويترك لمدة 30 دقيقة، حتي يجف تماماً. ثم باستخدام قطعة قطن رطبة، يتم إزالة الخليط من علي الوجه، ثم تغسل البشرة بالماء البارد.

أهم فوائد الكركم والفازلين للبشرة

هيا بنا نتعرف من هنا علي بعض فوائد هذه الوصفة الطبيعية وهي كالاتي:-

تحسين حالة صدفية الوجه.

علاج حب الشباب وندوبه.

جعل الجروح تشفي وتلتئم أسرع.

إزالة شعر الوجه والتخلص منه بطريقة طبيعية.

مقاومة التهابات الجلد.

محاربة شيخوخة البشرة لاحتوائه علي عناصر مضادة للأكسدة.

مقاومة العديد من مشكلات الجلدية.

طريقة عمل ماسك الكركم والليمون أقوي ماسك طبيعي للبشرة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات بسيطة للتحضير ماسك الكركم والليمون للبشرة وهي كالاتي:-