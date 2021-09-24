معلقة واحدة من الفازلين السحرية سوف تتخلص من شعر الجسم نهائياً

وصفه الفازلين لازاله الشعر الزائد، ظهور الشعر الزائد من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات لذلك يبحثون دائماً عن طرق فعالة في التخلص منه بطريقة غير مؤلمة ولا تسبب أي ضرر للبشرة مثل اسمرار البشرة نتيجة استخدام بعض الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية خاصة في المناطق الحساسة كمان أن عمليات الليزر تكون باهظة الثمن ولا تستطيع كافة الفئات إستخدامها.

وصفه الفازلين لازاله الشعر الزائد

وصفة الفازلين والحمص المطحون يعتبر الفازلين من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير لأنه يعمل على إحتباس الرطوبة في الجلد فيمنعه من التشقق كما يدخل في وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الزائد.

المكونات

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة طعام واحدة من الحمص المطحون.

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق الكركم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

طريقة التطبيق

يتم إضافة الحمص مع الكركم مع اللبن ويتم تقليبهم جيداً للحصول على مزيج متجانس. يتم إضافة الفازلين مع الخليط مع الإستمرار في التقليب حتى تتداخل المكونات مع بعضها. يتم وضع الخليط على الوجه أو على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في الجسم. يتم توزيعه على المكان بالكامل للتأكد من إزالة الشعر بالكامل. يترك الخليط على الوجه أو الجسم لمدة لا تقل عن عشرة دقائق. عندما يصبح الخليط جافاً بشكل كامل يتم نزعه بطريقة معينة بحيث ينزع في الإتجاه المقابل لاتجاه نمو الشعر لكي يتم إزالة الشعر من جذوره. يشطف الوجه بعد ذلك بالماء البارد ويفضل إستخدام كريم مرطب بعد غسل الوجه من هذا الخليط حتى لا يسبب أي إلتهاب للبشرة.

يوجد الكثير من الفوائد في الفازلين لذلك يستخدمه الكثير من النساء ومن ضمن هذه الفوائد

يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير خاصة البشرة الجافة.

يستخدم كمزيل للمكياج في حالة عدم وجود مزيل ولا يسبب أي أضرار للبشرة وحتى منطقة حول العين.

يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

يدخل في الوصفات التي تقضي على الشعر الزائد نهائياً.

يستخدم في ترطيب كعوب القدمين والشفايف لحمايتهم من التشققات

فوائد الفازلين للبشرة