طريقة عمل البيتزا خطوة بخطوة وأسرار نجاحها وأفضل من المطاعم، البيتزا تعد من الوجبات السريعة والمفضلة لدي الجميع سواء كبار أو صغار.

وذلك لأنها تتميز بالمذاق اللذيذ والرائحة الشهية ولذلك يرغب الكثير من الأفراد شراؤها من الخارج كنوع من التغيير في الوجبات.

إلا أنها مكلفة للغاية ولا يقدر علي شراؤها الجميع ولهذا فإنها تبحث عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل بدون تكلفة وبخطوات سهلة.

أسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل وأفضل من الجاهزة

تعد البيتزا من ألذ الأكلات التي يرغب في تناولها العديد من الأشخاص كما أنها تعتبر سريعة التحضير ولا تحتاج إلي مجهود.

كما تتعدد الحشوات التي يمكن إضافتها إلي البيتزا مما تزيد من القيمة الغذائية لها وتعطيك الطعم الرائع.

ولهذا سوف أقدم لكم طريقة عمل البيتزا وأسرار نجاحها وبخطوات سهلة وسريعة أفضل من المطاعم.

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافيء.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

صلصة البيتزا.

الحشوة المفضلة لديك.

جبنه موتزاريلا.

مكونات عمل البيتزا

أولاً يتم نخل الدقيق عدة مرات لخروج الهواء منه ثم أضيفي الحليب البودرة والملح والثوم البودرة.

وامزجيهم جيداً ثم ضعي زيت الزيتون واخلطيه مع الدقيق حتي يتجانس.

وبعد ذلك في وعاء آخر ضعي السكر والخميرة والماء الدافيء واتركيهم لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل.

ثم أضيفي الخليط إلي الدقيق واعجني العجينة لمدة 10 دقائق حتي تحصلي علي عجينة ناعمة وملساء.

يتم وضع الزيت في الوعاء وتغطي العجينة جيداً في مكان دافيء لمدة لا تقل عن ساعة حتي تختمر.

جيداً في مكان دافيء لمدة لا تقل عن ساعة حتي تختمر. يتم تقسيم العجينة إلي 4 كرات متساوية ثم تفرد العجينة وتوضع الصلصة والحشوة المفضلة.

ويتم إدخال البيتزا في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق.

ثم توضع الجبنه الموتزاريلا علي الوجه وتوضع من أعلي لمدة دقيقتين حتي ذوبان الجبن.

يتم تقديم البيتزا ساخنة مع الكاتشب والمايونيز والمشروبات الغازية وبالهناء والشفاء.

يجب أن ينخل الدقيق أكثر من مرة حتي يدخل به الهواء لضمان نجاح العجينة وأن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

التأكد من صلاحية الخميرة المستخدمة حتي لا تتسبب في فشل العجينة.

لابد من ترك العجينة لمدة لا تقل عن ساعة حتي تختمر جيداً.

يجب إشعال الفرن علي درجة حرارة عالية ثم تنخفض إلي النصف عند وضع البيتزا حتي تكون طرية.

عدم ترك الجبنه الموتزاريلا لفترة طويلة أسفل الشواية حتي لا تحترق وتظل مطاطية.

طريقة تحضير البيتزا خطوة بخطوة في المنزلأسرار نجاح عجينة البيتزا