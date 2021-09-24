طريقة عمل مقلقل الدجاج السعودي بطريقة سهلة وسريعة في المنزل

يعد مقلقل الدجاج السعودي من الأكلات الشهية والمشهورة في السعودية، وهي تشبه شاورما الدجاج المصرية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مقلقل الدجاج السعودي في المنزل، ايضاً تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي تحضر بالدجاج والخضار وبعض التوابل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً سوف نتعرف على فوائد زيت الزيتون على الصحة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل مقلقل الدجاج السعودي في المنزل.

مقادير عمل المقلقل السعودي

يحتوي مقلقل الدجاج السعودي على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

القليل من زيت الزيتون.

صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

القليل من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم.

حبة من البصل.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مقلقل الدجاج في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت على نار متوسطة مع إضافة صدور الدجاج المقطع ونقلبهم جيداً حتى يتغير لونها. بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأسود ورشة من الملح مع إضافة ملعقة من الثوم مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإضافة البابريكا مع تقطيع البصل شرائح ووضعها على الدجاج ونقلب جيداً. نقوم بتقطيع الفلفل الألوان إلى شرائح ونضيفها إلى الخليط مع التقليب المستمر مع إضافة ملعقة من الطماطم المركز. نتركها على النار حتى تنضج ثم ننزلها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

فوائد زيت الزيتون على الصحة

هناك عدة فوائد لزيت الزيتون على الصحة هيا بناء نتعرف عليها وهي كالتالي:-