طريقة عمل جبن الحلوم في المنزل.. 3 وصفات شهية

تعرفي على طريقة عمل جبن الحلوم في المنزل وثلاث وصفات مختلفة من الجبن الذي يعتبر من أشهر الأنواع في بلاد الشام، حيث يتم تحضيرها عادة من لبن الأغنام او لبن الأبقار كبديل وهي جبن بيضاء مالحة ذات ملمس ناعم ومذاق رائع. طريقة عمل جبن الحلوم في المنزل نضيف نصف ملعقة صغيرة من مادة المنفحة على كوب من الماء ونذيبها.

نضع كوب الماء الذي يحتوي على المنفحة على الحليب مع التقليب لمدة 5 دقائق بعد ذلك نتركه في مكان دافيء لمدة 50 دقيقة.

نتأكد من تماسك الحليب وذلك بتمرير السكينة في الوعاء وإذا خرجت بدون قطرات سائلة فهذا يعني تمام عملية التخثر.

نقطع خليط الجبن إلى مكعبات صغيرة الحجم.

توضع قطع الجبن في شاش ويتم تغطيتها لمدة نصف ساعة حتى يتم تصفية الشرش.

نغلي الشرش في وعاء على النار ثم نضيف قطع الجبن في الشرش لتعقيمها حتى تطفو.

توضع قطع الجبن في وعاء. طريقة عمل أسياخ جبن حلوم مشوي طريقة عمل جبن الحلوم في المنزلطريقة عمل أسياخ جبن حلوم مشوي المكونات: 250 جرام طماطم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

جبن الحلوم.

ربع ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة من الأوريجانو. طريقة التحضير: نقطع جبن الحلوم في صورة مكعبات ذات حجم متوسط.

نغسل حبات الطماطم بالماء الجاري بشكل جيد ثم توضع جانباً.

توضع كل من جبن الحلوم والطماطم في الأسياخ.

نشوي الأسياخ على النار مع تحريكها على جميع الجهات.

نرفع الأسياخ من على النار ونضعها في أطباق التقديم.

نرش الفلفل الأسود والأوريجانو عليها ثم نقدمها. طريقة عمل فتوش بجبن الحلوم المشوي طريقة عمل فتوش بجبن الحلوم المشوي المكونات: ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ثلاث ملاعق خيار مقطع.

خبز عربي مقطع مكعبات.

أربع من ثمار الفلفل.

عود بصل أخضر مفروم.

ثمرة طماطم مقطعة.

200 جرام ملح.

ملعقة من السماق.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة عصير ليمون.

4 أوراق بقدونس مفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة جبن الحلوم. طريقة التحضير: نضع جبن الحلوم في مقلاة ونشويها.

نضع الخيار والبقدونس والفلفل والخبز والخس والبصل والطماطم ونخلطهم معا

نضيف الفلفل الأسود وعصير الليمون والسماق وزيت الزيتون والملح عليها.

توضع المكونات السابقة على جبن الحلوم ونخلطهم ونقدمهم. الوسوم

تعرفي على طريقة عمل جبن الحلوم في المنزل وثلاث وصفات مختلفة من الجبن الذي يعتبر من أشهر الأنواع في بلاد الشام، حيث يتم تحضيرها عادة من لبن الأغنام او لبن الأبقار كبديل وهي جبن بيضاء مالحة ذات ملمس ناعم ومذاق رائع. طريقة عمل جبن الحلوم في المنزل نضيف نصف ملعقة صغيرة من مادة المنفحة على كوب من الماء ونذيبها.

نضع كوب الماء الذي يحتوي على المنفحة على الحليب مع التقليب لمدة 5 دقائق بعد ذلك نتركه في مكان دافيء لمدة 50 دقيقة.

نتأكد من تماسك الحليب وذلك بتمرير السكينة في الوعاء وإذا خرجت بدون قطرات سائلة فهذا يعني تمام عملية التخثر.

نقطع خليط الجبن إلى مكعبات صغيرة الحجم.

توضع قطع الجبن في شاش ويتم تغطيتها لمدة نصف ساعة حتى يتم تصفية الشرش.

نغلي الشرش في وعاء على النار ثم نضيف قطع الجبن في الشرش لتعقيمها حتى تطفو.

توضع قطع الجبن في وعاء. طريقة عمل أسياخ جبن حلوم مشوي طريقة عمل جبن الحلوم في المنزلطريقة عمل أسياخ جبن حلوم مشوي المكونات: 250 جرام طماطم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

جبن الحلوم.

ربع ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة من الأوريجانو. طريقة التحضير: نقطع جبن الحلوم في صورة مكعبات ذات حجم متوسط.

نغسل حبات الطماطم بالماء الجاري بشكل جيد ثم توضع جانباً.

توضع كل من جبن الحلوم والطماطم في الأسياخ.

نشوي الأسياخ على النار مع تحريكها على جميع الجهات.

نرفع الأسياخ من على النار ونضعها في أطباق التقديم.

نرش الفلفل الأسود والأوريجانو عليها ثم نقدمها. طريقة عمل فتوش بجبن الحلوم المشوي طريقة عمل فتوش بجبن الحلوم المشوي المكونات: ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ثلاث ملاعق خيار مقطع.

خبز عربي مقطع مكعبات.

أربع من ثمار الفلفل.

عود بصل أخضر مفروم.

ثمرة طماطم مقطعة.

200 جرام ملح.

ملعقة من السماق.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة عصير ليمون.

4 أوراق بقدونس مفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة جبن الحلوم. طريقة التحضير: نضع جبن الحلوم في مقلاة ونشويها.

نضع الخيار والبقدونس والفلفل والخبز والخس والبصل والطماطم ونخلطهم معا

نضيف الفلفل الأسود وعصير الليمون والسماق وزيت الزيتون والملح عليها.

توضع المكونات السابقة على جبن الحلوم ونخلطهم ونقدمهم.

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