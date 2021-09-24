سر مطاعم مكرونة بشاميل بكل أسرارها بوجه ذهبي مقرمش زي الجاهزة والمطاعم

طريقة مكرونة بشاميل بكل أسرارها بوجه ذهبي طرية مثل الجاهزة التي تعد في المطاعم تماما وتظل لديك طرية لليوم التالي، وتعد مكرونة بشاميل من أشهر أنواع المأكولات التي تعد منذ القدم في مصر بكل المحافظات ولكن تتعجب ربة المنزل من مكرونة بالبشاميل باللحم المفرومة التي تقدم في مطاعم بأنها طرية من داخل ومن خارج لها وجه ذهبي متماسك، وتلك المكرونة محببة لدى الصغار والكبار، واليوم سنكشف لكل سيدة تفاصيل وسر مكرونة بشاميل الجاهزة بكل تكاتها وأسرارها المختلفة. مكرونة بشاميل بكل أسرار المحلات نصف كيلو من مكرونة فرن. نصف كيلو من اللحم المفروم. ربع كيلو فلفل أخضر. ربع كيلو طماطم صغيرة الحجم. ملعقة صغيرة من فلفل أسود مطحون. ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون. ملعقة صغيرة قرفة. نصف ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 ثمرة كبيرة من البصل مبشورة. ملعقة كبيرة من ثوم مفروم. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة صغيرة بصل بودرة. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. خطوات عمل صينية مكرونة بشاميل مثل المحلات أولا يتم سلق المكرونة في وعاء على النار مع الماء المغلي مع وضع الملح والزيت، لمدة ربع ساعة حتى تنضج المكرونة مع عدم تغطيتها تماما مع تقليب مستمر، ثم تصفى المكرونة من دون شطفها بعد انتهاء من سلقها وتكون نضجت تماما.

ثم وضع ملعقة كبيرة من الزيت وتوشح عليها البصل حتى يذبل ويوضع عليها التوابل وعليها اللحم المفروم ومعها يوضع شرائح الفلفل الأخضر والثوم وباقي البهارات والطماطم.

وتقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تنضج اللحم المفروم لمدة 10 دقائق حتى تنضج تماما، وتترك جانبا حتى تبرد ونبدأ بعمل البشاميل لحين أن تبرد ويتم عمل صوص بشاميل.

يوضع نصف كيلو حليب كامل الدسم وملعقة كبيرة من الدقيق وتقلب حتى يثقل قوام البشاميل ويضاف عليها سمن بلدي وعليها الفلفل الأسود والبيكنج بودر.

وتقلب مكونات الباشميل وتضاف نصف كمية على المكرونة المسلوقة وترص المكرونة في صينية مدهونة بالسمنة وعليها يضاف ملعقة كبيرة من البشاميل ونصف كمية مكرونة وعلى وجهها اللحم المفرومة وعليها باقي كمية المكرونة مع خلط البشاميل عليها. مكرونة بشاميل بكل أسرار المحلاتخطوات عمل صينية مكرونة بشاميل مثل المحلات الوسوم

طريقة مكرونة بشاميل بكل أسرارها بوجه ذهبي طرية مثل الجاهزة التي تعد في المطاعم تماما وتظل لديك طرية لليوم التالي، وتعد مكرونة بشاميل من أشهر أنواع المأكولات التي تعد منذ القدم في مصر بكل المحافظات ولكن تتعجب ربة المنزل من مكرونة بالبشاميل باللحم المفرومة التي تقدم في مطاعم بأنها طرية من داخل ومن خارج لها وجه ذهبي متماسك، وتلك المكرونة محببة لدى الصغار والكبار، واليوم سنكشف لكل سيدة تفاصيل وسر مكرونة بشاميل الجاهزة بكل تكاتها وأسرارها المختلفة. مكرونة بشاميل بكل أسرار المحلات نصف كيلو من مكرونة فرن. نصف كيلو من اللحم المفروم. ربع كيلو فلفل أخضر. ربع كيلو طماطم صغيرة الحجم. ملعقة صغيرة من فلفل أسود مطحون. ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون. ملعقة صغيرة قرفة. نصف ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 ثمرة كبيرة من البصل مبشورة. ملعقة كبيرة من ثوم مفروم. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة صغيرة بصل بودرة. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. خطوات عمل صينية مكرونة بشاميل مثل المحلات أولا يتم سلق المكرونة في وعاء على النار مع الماء المغلي مع وضع الملح والزيت، لمدة ربع ساعة حتى تنضج المكرونة مع عدم تغطيتها تماما مع تقليب مستمر، ثم تصفى المكرونة من دون شطفها بعد انتهاء من سلقها وتكون نضجت تماما.

ثم وضع ملعقة كبيرة من الزيت وتوشح عليها البصل حتى يذبل ويوضع عليها التوابل وعليها اللحم المفروم ومعها يوضع شرائح الفلفل الأخضر والثوم وباقي البهارات والطماطم.

وتقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تنضج اللحم المفروم لمدة 10 دقائق حتى تنضج تماما، وتترك جانبا حتى تبرد ونبدأ بعمل البشاميل لحين أن تبرد ويتم عمل صوص بشاميل.

يوضع نصف كيلو حليب كامل الدسم وملعقة كبيرة من الدقيق وتقلب حتى يثقل قوام البشاميل ويضاف عليها سمن بلدي وعليها الفلفل الأسود والبيكنج بودر.

وتقلب مكونات الباشميل وتضاف نصف كمية على المكرونة المسلوقة وترص المكرونة في صينية مدهونة بالسمنة وعليها يضاف ملعقة كبيرة من البشاميل ونصف كمية مكرونة وعلى وجهها اللحم المفرومة وعليها باقي كمية المكرونة مع خلط البشاميل عليها. مكرونة بشاميل بكل أسرار المحلاتخطوات عمل صينية مكرونة بشاميل مثل المحلات

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