الكفتة على الطريقة اليونانية والكفتة المشوية بطريقة جديدة ومختلفة

الكفتة على الطريقة اليونانية في البيت بطريقة جديدة ومختلفة بأبسط وأسهل المكونات الموجودة في المنزل، تعد الكفتة من أشهر الأكلات الشرقية التي يحب الكثير من الناس تناولها، كما أن طرق إعداد الكفتة عديدة وكثير ومتنوعة فيمكننا عملها بألف طريقة جديدة، كما أن الكثير من الأطفال يحب تناول الكفتة بجانب الأرز أو المكرونة فهي مفيدة جدا لهم في بناء جسمهم. الكفتة على الطريقة اليونانية الكفتة على الطريقة اليونانية سنتعرف علي المكونات التي يجب أن تكون متوافرة لصنع أفضل كفتة بطريقة جديدة ومختلفة. المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة

فصوصين كبيرين من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من الدقيق

مكعب واحد من مرقة اللحم

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

حبة صغيرة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من الزبدة

نصف كوب من الماء الفاتر

ثلث كوب من النعناع المفروم

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل طريقة تحضير الكفتة طريقة تحضير الكفتة لقد تعرفنا علي المكونات اللزمة لعمل الكفتة اليونانية والآن سوف نتعرف علي أسهل طريقة لإعدادها وهي: نحضر وعاء كبير الحجم وعميق ونضع فيه اللحمة المفرومة والزعتر والملح والنعناع والثوم والبصل وأيضا الفلفل الأسود.

نقوم بخلط تلك المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى يتجانسون تماما مع بعضهم.

نقوم بعد ذلك بتشكيل خليط اللحم على هيئة كرات متوسطة الحجم حتي ننتهي من الكمية التي لدينا.

نحضر مقلاة ونضف فيها الزيت علي نار متوسطة الحرارة ونقوم بقلي كرات اللحم.

نقوم بعد ذلك بتشكيل خليط اللحم على هيئة كرات متوسطة الحجم حتي ننتهي من الكمية التي لدينا. نحضر مقلاة ونضف فيها الزيت علي نار متوسطة الحرارة ونقوم بقلي كرات اللحم. نقوم بقلي الكرات وتقلبيها في الزيت برفق حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي اللون ثم نتركها جانبا.

نحضر إناء ونضع فيه الدقيق والزبدة ونقلبهم حتي يصبح لونهم بني فاتح ثم نضيف مرقة اللحم والماء.

نقلب المكونات مع بعضهم ثم نضع كرات اللحم والصلصة ونتركهم علي نار هادئة ثم تقدم. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات نصف كيلو من اللحمة البقري مفرومة

معلقة ونصف صغيرة من بهارات اللحمة

نصف كيلو من اللحمة الجملي المفرومة

بصلة واحدة مفرومة ناعما

زر واحد من زر الورد طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البصل مع اللحمة البقري ثم اللحم الجملي ونقوم بخلطهم جيدا.

نضيف بهارات اللحمة نضع أيضا زر الورد ثم نقوم بخلط المكونات مرة أخري جيدا مع بعضهم.

نقوم بتشكيل الكفتة بعد ذلك علي سيخ الكفتة ونقوم بوضعها في الفرن حتي تنضج. الوسوم

الكفتة على الطريقة اليونانية في البيت بطريقة جديدة ومختلفة بأبسط وأسهل المكونات الموجودة في المنزل، تعد الكفتة من أشهر الأكلات الشرقية التي يحب الكثير من الناس تناولها، كما أن طرق إعداد الكفتة عديدة وكثير ومتنوعة فيمكننا عملها بألف طريقة جديدة، كما أن الكثير من الأطفال يحب تناول الكفتة بجانب الأرز أو المكرونة فهي مفيدة جدا لهم في بناء جسمهم. الكفتة على الطريقة اليونانية الكفتة على الطريقة اليونانية سنتعرف علي المكونات التي يجب أن تكون متوافرة لصنع أفضل كفتة بطريقة جديدة ومختلفة. المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة

فصوصين كبيرين من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من الدقيق

مكعب واحد من مرقة اللحم

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

حبة صغيرة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من الزبدة

نصف كوب من الماء الفاتر

ثلث كوب من النعناع المفروم

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل طريقة تحضير الكفتة طريقة تحضير الكفتة لقد تعرفنا علي المكونات اللزمة لعمل الكفتة اليونانية والآن سوف نتعرف علي أسهل طريقة لإعدادها وهي: نحضر وعاء كبير الحجم وعميق ونضع فيه اللحمة المفرومة والزعتر والملح والنعناع والثوم والبصل وأيضا الفلفل الأسود.

نقوم بخلط تلك المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى يتجانسون تماما مع بعضهم.

نقوم بعد ذلك بتشكيل خليط اللحم على هيئة كرات متوسطة الحجم حتي ننتهي من الكمية التي لدينا.

نحضر مقلاة ونضف فيها الزيت علي نار متوسطة الحرارة ونقوم بقلي كرات اللحم.

نقوم بعد ذلك بتشكيل خليط اللحم على هيئة كرات متوسطة الحجم حتي ننتهي من الكمية التي لدينا. نحضر مقلاة ونضف فيها الزيت علي نار متوسطة الحرارة ونقوم بقلي كرات اللحم. نقوم بقلي الكرات وتقلبيها في الزيت برفق حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي اللون ثم نتركها جانبا.

نحضر إناء ونضع فيه الدقيق والزبدة ونقلبهم حتي يصبح لونهم بني فاتح ثم نضيف مرقة اللحم والماء.

نقلب المكونات مع بعضهم ثم نضع كرات اللحم والصلصة ونتركهم علي نار هادئة ثم تقدم. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات نصف كيلو من اللحمة البقري مفرومة

معلقة ونصف صغيرة من بهارات اللحمة

نصف كيلو من اللحمة الجملي المفرومة

بصلة واحدة مفرومة ناعما

زر واحد من زر الورد طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البصل مع اللحمة البقري ثم اللحم الجملي ونقوم بخلطهم جيدا.

نضيف بهارات اللحمة نضع أيضا زر الورد ثم نقوم بخلط المكونات مرة أخري جيدا مع بعضهم.

نقوم بتشكيل الكفتة بعد ذلك علي سيخ الكفتة ونقوم بوضعها في الفرن حتي تنضج.

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