كيكة التمر الصحية بمذاق ولا أروع سيحبها كل أطفالك

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الكيك من الحلويات الشرقية التى نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة نظرا لسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ وأيضاً لمكوناتها الغير مكلفة والمتوفرة بشكل كبير في جميع المنازل، ولكن معظم ربات البيوت يحبون أن يتفننوا في تجهيز الكيك لذا نقدم لكم كيفية تحضير كيكة التمر للعمل على جعلها وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية لاحتوائه على التمر، فهو يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبنائه فتعالوا معنا لنتعرف سويا على مكونات وطريقة تحضيرها.مكونات تحضير وتجهيز كيكة التمر العادية:
لكي نقوم بتحضير كيكة التمر العادية نحتاج إلى بعض المكونات وهي:
- إحضار كوب من الماء المغلي.
- إحضارعدد اثنان من البيض.
- نجهز كوب من السكر الناعم.
- نحضر نصف ملعقة صغيرة من كل من: الزعفران، والملح، وبيكربونات الصودا.
- نحتاج إلى كوبين من الدقيق، وملعقتين صغيرتين من البيكينج باودر، وكوب من التمر خالي من النوى.
- نجهز ربع كوب من الزبدة السائحة، وملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
لكي نقوم بتجهيز كيكة التمر العادية بكل سهولة في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ألا وهي:
- أولا نقوم بتقطيع التمر ونضعه في إناء، ونضع معه الماء المغلي، ونتركه لمدة ستون دقيقة مع مراعاة تقليبه من حين إلى آخر للعمل على إذابة التمر في الماء.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الهيل المطحون والزعفران مع التمر، ونقلبهم جيدا.
- الآن نجهز إناء آخر ونضع فيه بيكربونات الصودا والدقيق والبيكنج باودر والملح والفانيليا، ونقلبهم جيدا.
- ثم نجهز المضرب الكهربائي ونخفق الزبدة مع السكر لحين الحصول على خليط كريمي.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب المستمر بالمضرب الكهربائي.
- نقوم بوضع خليط البيض مع الدقيق وخليط التمر ونقلب جميع المكونات لحين الحصول على قوام كريمي.
- نجهز صينيه الكيك ونقوم بدهنها بقليل من الزبدة ورشها بقليل من الدقيق.
- نضع فيها خليط الكيك وندخلها فى منتصف الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نتركها لحين تسوية الكيك تماما، نطفئ الفرن ونقطعها، ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.
الوسوم
الكيك من الحلويات الشرقية التى نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة نظرا لسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ وأيضاً لمكوناتها الغير مكلفة والمتوفرة بشكل كبير في جميع المنازل، ولكن معظم ربات البيوت يحبون أن يتفننوا في تجهيز الكيك لذا نقدم لكم كيفية تحضير كيكة التمر للعمل على جعلها وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية لاحتوائه على التمر، فهو يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبنائه فتعالوا معنا لنتعرف سويا على مكونات وطريقة تحضيرها.مكونات تحضير وتجهيز كيكة التمر العادية:
لكي نقوم بتحضير كيكة التمر العادية نحتاج إلى بعض المكونات وهي:
- إحضار كوب من الماء المغلي.
- إحضارعدد اثنان من البيض.
- نجهز كوب من السكر الناعم.
- نحضر نصف ملعقة صغيرة من كل من: الزعفران، والملح، وبيكربونات الصودا.
- نحتاج إلى كوبين من الدقيق، وملعقتين صغيرتين من البيكينج باودر، وكوب من التمر خالي من النوى.
- نجهز ربع كوب من الزبدة السائحة، وملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
لكي نقوم بتجهيز كيكة التمر العادية بكل سهولة في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ألا وهي:
- أولا نقوم بتقطيع التمر ونضعه في إناء، ونضع معه الماء المغلي، ونتركه لمدة ستون دقيقة مع مراعاة تقليبه من حين إلى آخر للعمل على إذابة التمر في الماء.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الهيل المطحون والزعفران مع التمر، ونقلبهم جيدا.
- الآن نجهز إناء آخر ونضع فيه بيكربونات الصودا والدقيق والبيكنج باودر والملح والفانيليا، ونقلبهم جيدا.
- ثم نجهز المضرب الكهربائي ونخفق الزبدة مع السكر لحين الحصول على خليط كريمي.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب المستمر بالمضرب الكهربائي.
- نقوم بوضع خليط البيض مع الدقيق وخليط التمر ونقلب جميع المكونات لحين الحصول على قوام كريمي.
- نجهز صينيه الكيك ونقوم بدهنها بقليل من الزبدة ورشها بقليل من الدقيق.
- نضع فيها خليط الكيك وندخلها فى منتصف الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نتركها لحين تسوية الكيك تماما، نطفئ الفرن ونقطعها، ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.
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