كيكة التمر الصحية بمذاق ولا أروع سيحبها كل أطفالك

الكيك من الحلويات الشرقية التى نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة نظرا لسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ وأيضاً لمكوناتها الغير مكلفة والمتوفرة بشكل كبير في جميع المنازل، ولكن معظم ربات البيوت يحبون أن يتفننوا في تجهيز الكيك لذا نقدم لكم كيفية تحضير كيكة التمر للعمل على جعلها وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية لاحتوائه على التمر، فهو يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبنائه فتعالوا معنا لنتعرف سويا على مكونات وطريقة تحضيرها.

مكونات تحضير وتجهيز كيكة التمر العادية:

لكي نقوم بتحضير كيكة التمر العادية نحتاج إلى بعض المكونات وهي:

إحضار كوب من الماء المغلي.

إحضارعدد اثنان من البيض.

نجهز كوب من السكر الناعم.

نحضر نصف ملعقة صغيرة من كل من: الزعفران، والملح، وبيكربونات الصودا.

نحتاج إلى كوبين من الدقيق، وملعقتين صغيرتين من البيكينج باودر، وكوب من التمر خالي من النوى.

نجهز ربع كوب من الزبدة السائحة، وملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

كيفية تحضير كيكه التمر العادية:

لكي نقوم بتجهيز كيكة التمر العادية بكل سهولة في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ألا وهي: