أسرار صبغ الشعر باللون العسلي اللامع بمكونات طبيعية 100% من المنزل وداعا للذهاب لصالونات التجميل

إذا كنت ترغب ياعزيزاتي في صبغ الشعر باللون العسلي ولكن بالطرق الطبيعية اصبح امامك التجربة السهلة والبسيطة والتي تمنحك تألق بالإضافة إلى تنعيم الشعر و لمعانه، ونعومته اصبح امامك اليوم ان تقوم بتحضير الطريقة الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بدلا من المواد الكيماوية التي تساعد على صبغ الشعر ولكنها تعمل أيضا على تقصف، وتساقط الشعر كل ما عليك عزيزتي انت تابع تفاصيل هذا المقال.خلطة الخل وعصير الليمون الحامض
يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير وصفة الخل وعصير الليمون لكي يقوم بصبغ الشعر باللون العسلي الفاتح كل ما عليكي، ياعزيزتي أن تقومي بتحضير المكونات التالية:-
المكونات:
- 2 ملعقة ونصف من عصير الليمون.
- ملعقة ونصف من الخل.
- ملعقة كبيرة من الكاري.
طريقة التحضير:
- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيها الخليط.
- ثم اضيفي الكاري بعد ذلك نقوم باضافة عصير الليمون.
- ونخلط جميع المكونات جيدا.
- ثم نبدا باضافة هذا المزيج على الشعر.
- نقوم الآن بفرد ودمج الشعر جيدا.
- انتظري يا عزيزتي لمدة ثلاث ساعات مع ارتداء قبعة الاستحمام.
- كرر هذه الوصفة لمدة 30 يوم و لكي تحصلي على اللون التي ترغبي فيه.
من خلال هذه الوصفة سوف تحصلين على لون الشعر الذي تفضلينه وهو اللون العسلي الذي يصعب على الكثيرين الوصول إليه إلا من خلال الذهاب إلى مراكز التجميل، ولكن بعد الآن لن تلجئ لهذا من خلال هذه الوصفة سوف تحصلين على لون الشعر العسلي، والآن سنقدم لكم طريقة عمل هذه الوصفة. المكونات:
- 2 ملعقه ونصف من زيت اللوز.
- ملعقتين زيت الزيتون.
- ملعقة من خل التفاح.
- مع ملعقتين من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيه زيت الزيتون.
- مع اضافة زيت اللوز اخلطي جميع المكونات جيدا.
- ثم قومي باضافة هذا المزيج على الشعر مباشرة.
- يفضل ان نقوم بارتداء البروكاب لمدة 10 دقائق.
- وبعد ذلك انتظري لمدة خمس ساعات.
- يتم غسل الشعر جيدا هذه الوصفة من خلالها سوف نحصل على الشعر ذات اللون العسلي بالإضافة إلى لمعان ونعومة التي يتواجد في هذا الشعر.
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إذا كنت ترغب ياعزيزاتي في صبغ الشعر باللون العسلي ولكن بالطرق الطبيعية اصبح امامك التجربة السهلة والبسيطة والتي تمنحك تألق بالإضافة إلى تنعيم الشعر و لمعانه، ونعومته اصبح امامك اليوم ان تقوم بتحضير الطريقة الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بدلا من المواد الكيماوية التي تساعد على صبغ الشعر ولكنها تعمل أيضا على تقصف، وتساقط الشعر كل ما عليك عزيزتي انت تابع تفاصيل هذا المقال.خلطة الخل وعصير الليمون الحامض
يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير وصفة الخل وعصير الليمون لكي يقوم بصبغ الشعر باللون العسلي الفاتح كل ما عليكي، ياعزيزتي أن تقومي بتحضير المكونات التالية:-
المكونات:
- 2 ملعقة ونصف من عصير الليمون.
- ملعقة ونصف من الخل.
- ملعقة كبيرة من الكاري.
طريقة التحضير:
- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيها الخليط.
- ثم اضيفي الكاري بعد ذلك نقوم باضافة عصير الليمون.
- ونخلط جميع المكونات جيدا.
- ثم نبدا باضافة هذا المزيج على الشعر.
- نقوم الآن بفرد ودمج الشعر جيدا.
- انتظري يا عزيزتي لمدة ثلاث ساعات مع ارتداء قبعة الاستحمام.
- كرر هذه الوصفة لمدة 30 يوم و لكي تحصلي على اللون التي ترغبي فيه.
من خلال هذه الوصفة سوف تحصلين على لون الشعر الذي تفضلينه وهو اللون العسلي الذي يصعب على الكثيرين الوصول إليه إلا من خلال الذهاب إلى مراكز التجميل، ولكن بعد الآن لن تلجئ لهذا من خلال هذه الوصفة سوف تحصلين على لون الشعر العسلي، والآن سنقدم لكم طريقة عمل هذه الوصفة. المكونات:
- 2 ملعقه ونصف من زيت اللوز.
- ملعقتين زيت الزيتون.
- ملعقة من خل التفاح.
- مع ملعقتين من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيه زيت الزيتون.
- مع اضافة زيت اللوز اخلطي جميع المكونات جيدا.
- ثم قومي باضافة هذا المزيج على الشعر مباشرة.
- يفضل ان نقوم بارتداء البروكاب لمدة 10 دقائق.
- وبعد ذلك انتظري لمدة خمس ساعات.
- يتم غسل الشعر جيدا هذه الوصفة من خلالها سوف نحصل على الشعر ذات اللون العسلي بالإضافة إلى لمعان ونعومة التي يتواجد في هذا الشعر.
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