طريقة عمل الكوردن بلو المقرمشة بمكونات بسيطة على الأيد بطعم المطاعم

طريقة عمل الكوردن بلو هي من الأطباق الرئيسية السويسرية التي اشتهرت المطاعم الكبري في مدينة بريغ بتقديمه عام 1940 ولاقي أعجاب الكثير وكانت تقدم من شرائح اللحم البقري الملفوف بالجبن والمرتديلا وعندي أنتشاره عبر المطابخ العربية قاموا بتغير المكون الأساسي وتم أعداده بصدور الدجاج ملفوف مع اللحم المدخن مع أنواع من الجبن مثلاً الجبن الزرقاء أو الموزاريلا. طريقة عمل الكوردن بلو المقرمشة طريقة عمل الكوردن بلو المقرمشة الكولدون بلو يعد من أسرع وأشهي الوجبات ويمكن أن تعد كوجبة غداء أو عشاء ويمكن طهيه في الفرن أو قليه في الزيت وتبدع معظم السيدات في تغير الإضافات المتاحة لديكي مثل اللحمة المفرومة، السجق، البسطرمة، حضريها لعائلتك بأقل الإمكانيات المتوفرة لديكي بالمنزل وقدمي بجانبها ألذ أنواع البطاطس المختلفة وأفضلها البطاطس المسلوقة وأشهي السلطات. طريقة عمل الكوردن بلو روز بيف طريقة عمل الكوردن بلو روز بيف المكونات كيلو صدوردجاج مقطع شرائح عريضة.

معلقة كبيرة بصل بودر

معلقة كبيرة توم بودر

نص ملعقة بهارات فراخ

نص ملعقه بابريكا.

ربع صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت نباتي للقلي. للحشو شرائح روز بيف

أو رومي مدخن

شرائح جبنه شيدر. مكونات التغطية والتغليف

2 بيضة.

معلقتين لبن.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب بقسماط مطحون خشن.

نص كوب نشا.

ورشة ملح. طريقة التحضير نغسل شرائح الدجاج بالماء والخل لأزاله أي ظفاره وتصفي.

نضع صدور الدجاج في وعاء عميق ونضيف التوابل والملح.

نقلب الشرائح حتي تتشرب من التتبيله ونضعهم في الثلاجة لمدة ساعة.

نحضر كيس مطبخ ونضع قطعه من شريحة صدور الدجاج ونضع كيس أخر.

نضربهم بشاكوش البفتيك نضع قطعة من روز بيف ثم نضع قطعة من الجبن الشيدر.

نلف الحشوة رول ثم نضعهم على طرف قطعة الصدور ونلفها على شكل أسطواني.

نضع البيض وملعقتان اللبن في وعاء عميق ونضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبهم

نحضر وعاء أخر ونضع البقسماط، النشا، الملح الفلفل الأسود.

نضع لفات الكولدن بلو في البيض ونغلفها من جميع الجوانب بالبيض.

نضعها في البقسماط المبهر، ونقلبها من جميع الجوانب نرصهم في سرفيس.

نضعها في الثلاجة لمدة ساعة أو بالبراد لمدة نصف ساعة حتي تتماسك.

نضع زيت غزير في مقلاة كبيرة نترك الزيت يقدح ثم نخفض النار.

نضع كمية مناسبة من الأصابع ونتركهم في الزيت حتي يصبح لونهم ذهبي من جميع الجوانب.

نرصها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة بجانبها الصوصات . الوسوم

طريقة عمل الكوردن بلو هي من الأطباق الرئيسية السويسرية التي اشتهرت المطاعم الكبري في مدينة بريغ بتقديمه عام 1940 ولاقي أعجاب الكثير وكانت تقدم من شرائح اللحم البقري الملفوف بالجبن والمرتديلا وعندي أنتشاره عبر المطابخ العربية قاموا بتغير المكون الأساسي وتم أعداده بصدور الدجاج ملفوف مع اللحم المدخن مع أنواع من الجبن مثلاً الجبن الزرقاء أو الموزاريلا. طريقة عمل الكوردن بلو المقرمشة طريقة عمل الكوردن بلو المقرمشة الكولدون بلو يعد من أسرع وأشهي الوجبات ويمكن أن تعد كوجبة غداء أو عشاء ويمكن طهيه في الفرن أو قليه في الزيت وتبدع معظم السيدات في تغير الإضافات المتاحة لديكي مثل اللحمة المفرومة، السجق، البسطرمة، حضريها لعائلتك بأقل الإمكانيات المتوفرة لديكي بالمنزل وقدمي بجانبها ألذ أنواع البطاطس المختلفة وأفضلها البطاطس المسلوقة وأشهي السلطات. طريقة عمل الكوردن بلو روز بيف طريقة عمل الكوردن بلو روز بيف المكونات كيلو صدوردجاج مقطع شرائح عريضة.

معلقة كبيرة بصل بودر

معلقة كبيرة توم بودر

نص ملعقة بهارات فراخ

نص ملعقه بابريكا.

ربع صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت نباتي للقلي. للحشو شرائح روز بيف

أو رومي مدخن

شرائح جبنه شيدر. مكونات التغطية والتغليف

2 بيضة.

معلقتين لبن.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب بقسماط مطحون خشن.

نص كوب نشا.

ورشة ملح. طريقة التحضير نغسل شرائح الدجاج بالماء والخل لأزاله أي ظفاره وتصفي.

نضع صدور الدجاج في وعاء عميق ونضيف التوابل والملح.

نقلب الشرائح حتي تتشرب من التتبيله ونضعهم في الثلاجة لمدة ساعة.

نحضر كيس مطبخ ونضع قطعه من شريحة صدور الدجاج ونضع كيس أخر.

نضربهم بشاكوش البفتيك نضع قطعة من روز بيف ثم نضع قطعة من الجبن الشيدر.

نلف الحشوة رول ثم نضعهم على طرف قطعة الصدور ونلفها على شكل أسطواني.

نضع البيض وملعقتان اللبن في وعاء عميق ونضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبهم

نحضر وعاء أخر ونضع البقسماط، النشا، الملح الفلفل الأسود.

نضع لفات الكولدن بلو في البيض ونغلفها من جميع الجوانب بالبيض.

نضعها في البقسماط المبهر، ونقلبها من جميع الجوانب نرصهم في سرفيس.

نضعها في الثلاجة لمدة ساعة أو بالبراد لمدة نصف ساعة حتي تتماسك.

نضع زيت غزير في مقلاة كبيرة نترك الزيت يقدح ثم نخفض النار.

نضع كمية مناسبة من الأصابع ونتركهم في الزيت حتي يصبح لونهم ذهبي من جميع الجوانب.

نرصها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة بجانبها الصوصات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكوردن بلو المقرمشة بمكونات بسيطة على الأيد بطعم المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.