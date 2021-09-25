تعرفي على طريقة عمل البيتزا الإيطالية الأصلية الشهية واللذيذة بطريقة المطاعم بالخطوات وبمكونات متوفرة

تعتبر البيتزا من أشهر المأكولات الموجودة في العالم، كما يمكن اعتبارها من المقبلات، واستطاعت تحقيق نجاح كبير عالميا، ولها محبين في كل الدول، وتعتبر دولة إيطاليا من الدول المشهورة بصناعة البيتزا، وسوف نتعرف في هذا المقال عن معلومات كثيرة عن البيتزا الايطالية، وأصولها، واين صنعت البيتزا اول مرة، واسرار البيتزا من موطنها الأصلي، ومكوناتها، وطرق تحضيرها.

لعمل عجينة البيتزا، لابد من توافر هذه المكونات وهي:

نأتي ب 4 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب ماء.

ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة بكينج بودر.

ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

نصف علبة زبادي.

هناك العديد من الحشوات التي تستطيعي أن تقومي بحشوها للبيتزا، وسنقدم لكم بعض الحشوات وهي:

نأتي بأنواع من الجبن الرومي المبشور والموزاريلا. زيتون أسود. شرائح من البصل. سوسيس. شرائح صغيرة من الطماطم. قطع صغيرة من البسطرمة فلفل أخضر ألوان.

من أهم خطوات عمل البيتزا هو صلصة البيتزا، وسوف نقدم لكم مقاديرها وهي:

نأتي أربع معالق صلصة طماطم.

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة سكر.

عصير مكون من نصف ليمونة واحدة.

ربع ملعقة من بودرة الثوم وكمية من البهارات والملح والفلفل.

لكي تحصلين على بيتزا مثل المحالات اتبعي هذه الخطوات التالية:

أولاً نضع عصير الليمون والبهارات والسكر على النار.

و نقوم بعد ذلك بتخفيف صلصة البيتزا ونضعها على النار، ونتركها دقائق.

ثم بعد ذلك نتركها تبرد.

نقوم الآن بإذابة الخميرة الفورية في نصف كوب ماء، ثم نضع بعض من السكر، ونتركها حتى تختمر.

ثم نصنع عجينة البيتزا بإضافة الدقيق البيكنج بودر والملح والخميرة والزيت والزبادي في وعاء.

نتركها حتى تتماسك، ثم نفردها ونضع صلصة البيتزا والجبن، والزيتون، واخيرا نضعها في الفرن.

رغم أن دولة إيطاليا هي أكثر الدول المشهورة بالبيتزا، الا ان البيتزا يرجع اصولها الي الدول الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مثل تركيا واليونان، ثم انتقلت إلى إيطاليا بواسطة الجنود الإيطاليين، وكانت تباع في المطاعم الايطالية خاصة في مدينة نابولي الايطالية، وهي عاصمة إيطاليا حاليا.