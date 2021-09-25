افضل منتجات كورية للعناية بالبشرة وأماكن شرائها في مصر والسعودية بالأسعار والتفاصيل

افضل منتجات كورية للعناية بالبشرة ؛ أصبحت المنتجات الكورية تنافس المنتجات الأخرى من أعلى الماركات العالمية، وحجزت لنفسها مكانًا مرموقًا بين صفوف أفضل وأقوى منتجات التجميل، حتى أن أغلب النساء يبحثون عنها هي فقط دون غيرها، لأنها تساعدهم في زيادة إشراقة البشرة، حل أصعب المشاكل التي كانوا يعانون منها، توريد الشفاه، والحصول على المظهر الذي كان دومًا يرغبون به في خلال دقائق، لذا أصبحت أيضًا من أكثر المنتجات مبيعًا، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على أفضل منتجات كورية للعناية بالبشرة وأماكن شرائها في مصر والسعودية واسعارها.

افضل منتجات كورية للعناية بالبشرة

تميزت المنتجات الكورية بالكثير من الأمور جعلتها هي المفضلة لأغلب النساء، حيث أنهم وجدوا فيها ما لم يجدوه في المنتجات الأخرى.

مثل المكونات الطبيعية في أغلب منتجاتها، سريعة المفعول، القضاء على المشاكل التي تعاني منها.

فلا يقتصر الأمر على الحصول على المظهر والإطلالة المناسبة، وتلك هي أفضل منتجات كورية للعناية بالبشرة:-

يرطب الشفاه، ويعمل على تغذيتها، يحتوي على تركيبة تعمل على إعطاء الشفاه لون طبيعي، يقضي على الجفاف.

كما أنه يساعد في إزالة كل خلايا الجلد الميت عن طريق ذوبانها، مناسب لجميع أنواع البشرة، متوفر بعبوة 20 جرام.

ماسك للشفاه LANEIGE

قادرة على تصفية الوجه من الشوائب، والبقع الداكنة يتركها نظيفة ولامعة.

بالإضافة لقدرته على إزالة كل الخطوط الرفيعة والعميقة، علامات التجاعيد.

حيث يحتوي على تركيبة رائعة من أقوى الفيتامينات والمعادن.

بالإضافة لخلاصة النباتات البحرية، لتعزيز صحة البشرة.

لن تجدي افضل من خلاصة الصبار الطبيعي للعناية بالبشرة ليلًا والحفاظ على مرونتها، الذي يحتوي على الأحماض الأمينية التي تعتني بالبشرة.

وتوفر لها كل الترطيب، والحيوية، والشعور بالانتعاش، تمتصه البشرة بسرعة، ويزيل كل الشوائب وخلايا الجلد الميتة.

كريم لعلاج البقع داكنة رينكل ساينسقناع النوم بالصبار لتجديد البشرة

تركيبته من فكر لينجزي من جزيرة جيجو، خفيفة تمتصه البشرة بسرعة.

يساعد في علاج 9 علامات التجاعيد بالبشرة، ويعمل على ترطيبها، ويجعلها مرنة.

كما أنه يساهم بشكل كبير في تفتيح وتوحيد لونها.

قادر على أن يحول البشرة المجهدة، والمليئة بالتجاعيد لبشرة شبابية مشرقة، مرنة، بدون مشاكل وبدون مسام واسعة وكبيرة.

كريم بيرفكت 9 لإصلاح البشرة EX 60 مل

تركيبة خيالية تعمل على تحسين مرونة البشرة، تقضي على الترهل وعلامات التقدم في العمر، تأثيره سريع المفعولة.

يمتد لوقت طويل، يجعل البشرة والرقبة تبدو بمظهر شبابي.

حل سريع ورائع لكل العلامات التي تجعل المرأة تبدو أكبر من عمرها الحقيقي.

لاينج طقم ماسكات نوم مائية من 4 قطع (4×15 مل)

تحتوي على تركيبة رائعة تعتني بالبشرة كما يجب أن تكون، تزيل كل البقع، وتعمل على توحيد لون البشرة.

وتقضي على مشاكل حب الشباب والبشرة الدهنية.

يعالج كل المشاكل التي تبحث المرأة عن حلول لها بلمسة رقيقة منه تمتصها البشرة بسرعة، ولا يترك أي أثر، تأثيره رائع وملحوظ من أول استعمال.

أولا:- ماسك كوري مقشر للبشرة بخلاصة الرز من إيفون كيه بيوتي (10 مل): 66 جنيه.

ثانيا:- ماسك كوري ينظف البشرة وينقيها، بخلاصة الرمان (10 مل): 64 جنيه.

ثالثا:- قناع الأرز غذاء البشرة الكوري بسعر 370 جنيه.

رابعا:- ماسك لعلاج الكوري بغذاء ملكات النحل وترطيب البشرة بسعر 50 جنيه.

خامسا:- ماسك لين لي الكوري بالكولاجين لترطيب وشد البشرة: 50 جنيه.

سادسا:- لاينج ماسك للشفاه أثناء النوم وردي: 70 جنيه.

سابعا:- لاينج طقم ماسكات نوم مائية من 4 قطع (4×15 مل): 636 جنيه.

ثامنا:- سام باي مي قناع يوجا نياسين لتفتيح البشرة أثناء النوم أصفر 15 جم: 139 جنيه.

تاسعا:- سام باي مي مجموعة ميراكل الأولية تحتوي على (سيروم، تونر، صابون، كريم) 50 جم + 40 مل: 600 جنيه.

وأخيرا:- ميزون ماسك النوم الأبيض جود نايت شفاف 80 مل: 999 جنيه.

أولا:- إنسفري كبسولات قناع للبشرة بأعشاب البحر 10 مل: 19 ريال.

ثانيا:- إنسفري كريم لعلاج البقع الداكنة رينكل ساينس 40 مل: 240 ريال.

ثالثا:- إيسفري كريم لمنطقة العين رينـــــــكل ساينس 30 مل: 226 ريال.

رابعا:- إربوريان الزيت الأسود لتنظيف البشرة 190 مل: 139 ريال.

خامسا:- إنسفري كريم الزنجبيل والعسل 50 مل: 172 ريال.

سادسا:- كريم لعلاج البقع داكنة رينكل ساينس 240 ريال.

سابعا:- قناع النوم بالصبار لتجديد البشرة: 92 ريال.

ثامنا:- كريم بيرفكت 9 لإصلاح البشرة EX 60 مل: 333 ريال.

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يمكن العثور على أفضل منتجات كورية للعناية بالبشرة سواء أكان في مصر أو في السعودية، من أغلب المتاجر الإلكترونية مثل:-

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بما في ذلك أنه يتوفر أيضًا متاجر كورية يمكن من خلالها الشراء بكل سهولة مثل:-

أولا:- موقع beautyjoint.

ثانيا:- موقع w2beauty.

ثالثا:- موقع Style Nanda

رابعا:- موقع KoreanMall

خامسا:- موقع جي ماركت Gmarket

سادسا:- موقع Whosale-dress

سابعا:- موقع GIRLS 66

ثامنا:- موقع Yesstyle

تاسعا:- موقع Mochithing

وأخيرا:- موقع Koreadepart

والجدير بالذكر أن جميع المواقع تقدم خدمات متميزة عند الشراء مثل تسهيل طرق الدفع بأكثر من وسيلة، والشحن السريع حتى باب المنزل.

وغيرها من الخدمات التي ستسهل طرق الحصول على أفضل منتجات كورية للعناية بالبشرة.