اصنعي بلح الشام المقرمش بنفسك وتعرفي على سر نجاحه مثل محلات الحلواني

بلح الشام ، من أجمل وألذ أطباق الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات، والافراح، حيث يمتلك قوام هش وخفيف بجذب الناس إليه، وهو من الحلويات المحببة لدى الأطفال والكبار ويفضلون تناولها بكثرة، فلذلك يجب عليكي سيدتي عمل الحلويات في المنزل لتضمني السلامة لأسرتك، بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش الهش وسر نجاحها في المنزل بكل سهولة بخطوات بسيطة وسهلة وبدون تكلفة. مكونات بلح الشام المقرمش مكونات بلح الشام المقرمش سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل حلوى سهلة وخفيفة بكل سهولة وهي كما يلي:- بيضة واحدة. كوب من الدقيق الفاخر. ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الخل. رشة صغيرة من الملح رشة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من النشا. ٢كوب من الشربات البارد الثقيل للتحلي. كوب من الزيت النقي للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش الهش وسر نجاحه في المنزل مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر والنشا مع بعض.

ثم نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء، وملعقة الزيت ونضعه على النار حتى يغلي.

ثم نضيف خليط الدقيق السابق على الماء ونقلب باستمرار بواسطة المضرب اليدوي حتى تلتف معنا عجينة طرية وناعمة.

نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نضيف إليه البيض، والفانيليا، والخل عليه ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً.

نترك العجين يرتاح قليلا، ثم نقوم بوضعه في كيس الحلواني.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ونقوم بتقطيع بلح الشام وضعه في الزيت ونقلب باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي جميل.

نرفعه من الزيت ونضعه في الشربات البارد مباشرة ونتركه لمدة دقيقتين.

نقوم برفعه من الشربات ونضعه في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة عمل شربات بلح الشام المقرمش سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل شربات سهل وسريع وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء، ٢ كوب من السكر ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقلب حتى يتجانس الخليط. نقوم بوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر، حتى يصبح الخليط أبيض الشكل وثقيل القوام. نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نقوم باستخدامه للحلويات. الوسوم

بلح الشام ، من أجمل وألذ أطباق الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات، والافراح، حيث يمتلك قوام هش وخفيف بجذب الناس إليه، وهو من الحلويات المحببة لدى الأطفال والكبار ويفضلون تناولها بكثرة، فلذلك يجب عليكي سيدتي عمل الحلويات في المنزل لتضمني السلامة لأسرتك، بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش الهش وسر نجاحها في المنزل بكل سهولة بخطوات بسيطة وسهلة وبدون تكلفة. مكونات بلح الشام المقرمش مكونات بلح الشام المقرمش سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل حلوى سهلة وخفيفة بكل سهولة وهي كما يلي:- بيضة واحدة. كوب من الدقيق الفاخر. ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الخل. رشة صغيرة من الملح رشة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من النشا. ٢كوب من الشربات البارد الثقيل للتحلي. كوب من الزيت النقي للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش الهش وسر نجاحه في المنزل مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر والنشا مع بعض.

ثم نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء، وملعقة الزيت ونضعه على النار حتى يغلي.

ثم نضيف خليط الدقيق السابق على الماء ونقلب باستمرار بواسطة المضرب اليدوي حتى تلتف معنا عجينة طرية وناعمة.

نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نضيف إليه البيض، والفانيليا، والخل عليه ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً.

نترك العجين يرتاح قليلا، ثم نقوم بوضعه في كيس الحلواني.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ونقوم بتقطيع بلح الشام وضعه في الزيت ونقلب باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي جميل.

نرفعه من الزيت ونضعه في الشربات البارد مباشرة ونتركه لمدة دقيقتين.

نقوم برفعه من الشربات ونضعه في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة عمل شربات بلح الشام المقرمش سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل شربات سهل وسريع وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء، ٢ كوب من السكر ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقلب حتى يتجانس الخليط. نقوم بوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر، حتى يصبح الخليط أبيض الشكل وثقيل القوام. نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نقوم باستخدامه للحلويات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بلح الشام المقرمش بنفسك وتعرفي على سر نجاحه مثل محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.