كريم الأرز والنشا الرهيب: في إزالة التجاعيد من الوجه بكل سهولة2021

يعد كريم الأرز والنشا الرهيب ، من أقوي الكريمات التي تعمل علي إزالة التجاعيد من الوجه في اسرع وقت ممكن دون تعب ولا الم ولا تكلفه، حيث تعتبر التجاعيد مشكلة كبيرة لدي جميع الفتيات والشباب ايضا في السن الصغير، ويمكن إزالة التجاعيد من خلال هذا الكريم، والحصول علي بشرة مثالية وخالية من التجاعيد بكل انواعه، وتصبح البشرة جميلة جدا ومشدودة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم الأرز والنشا الرهيب في إزالة والتخلص من التجاعيد من البشرة بشكل نهائي2021.

مكونات عمل كريم الأرز والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد بشكل نهائي

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا الكريم الخرافي في إزالة التجاعيد بكل سهولة وثقة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من الأرز.

معلقتين من النشا.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي أبسط طريفة لتحضير الكريم واستخدامه علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع به بعض الماء ثم نضيف الارز ونضع الاناء علي النار لبعض الوقت ليغلي الارز. ثم نصفي الماء ونضع الارز في الخلاط ثم نضيف علية النشا وماء الورد ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي. نضع الخليط في وعاء ونقلب الخليط جيدا حتي يتجانس ثم نضعه داخل الثلاجة لبعض الوقت قبل الاستعمال. ثم نقوم بغسل الوجه جيدا ثم نضع إناء بداخله ماء علي النار وعندما يغلي نقوم بوضع الوجه فوق البخار الخارج من الاناء. ثم ننشف الوجه باستخدام المنشفة ونضع طبقة من الكريم علي الوجه بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء الوجه بشكل متناسق. نترك الكريم علي الوجه لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة كاملة في المساء قبل النوم. نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله.

فوائد كريم الأرز والنشا الرهيب لإزالة التجاعيد بكل سهولة

نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة للكريم المعجزة في إزالة التجاعيد في أسرع وقت ممكن وهي كالتالي:-