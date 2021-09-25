تعرف علي أفضل طريقة عمل البسبوسة المكرملة بالخطوات والمكونات في المنزل

ممكن طريقة عمل البسبوسة المكرملة ، الكثير من السيدات يبحثون عن أفضل الطرق للحلويات، ومن بين هذه الحلويات البسبوسة التي تعد من أطعم الحلويات الشرقية والتي يقبل علي تناولها الكثير من الأشخاص وطريقة تحضيرها سهلة جدا وسريعة، كما توجد عدة طرق متنوعة في إعدادها مع اختلاف كل دولة وعاداتها، ومنها بسبوسة بالقشطة والسادة ومنها بسبوسة جوز الهند كما يطلق عليها في السعودية واليمن هريسة وبلاد الشام يطلقون عليها النمورة، وإليكم سنقدم الآن أفضل طرق البسبوسة المكرملة بالخطوات بسهولة.

طريقة البسبوسة المكرملة

البسبوسة المكرملة هي من أشهي الحلويات الشرقية التي يميزها اللون الذهي و المكرمل ومن أسرار نجاح البسبوسة المكرملة القيام بالخطوات وهي خطوات سهلة وبسيطة تجعلك متمكنة من إعداد الوصفة بنجاح.

نصف كيلو من دقيق السميد

كوب من الحليب السابق غليه

معلقة صغيرة من صودا الخبز

نصف كوب من السمن البلدي

تقريبا معلقة كبيرة من عسل النحل

حوالي معلقة من البيكنج بودر

يتم وضع الدقيق مع الزبدة في إناء، ثم يتم خلطهم برفق لتصبح متجانسة دون أن تتحول لعجينة.

ثم نضيف إلي الخليط السكر والعسل واللبن والبيكنج بودر ونقوم بالخلط جيدا حتي تمام الخلط بعد ذلك نقوم بإحضار صينية فرن نقوم بدهنها بالزبدة جيدا حتي لا تلتصق بالصينية.

ثم يضع بها الخليط وتوضع الصينية داخل فرن متوسط الحرارة علي درجة 200 درجة مئوية لمدة تصل إلي نصف ساعة الي أن يكون لونها ذهبي.

بعد تمام النضج يتم إخراجها من الفرن ثم بعد فور خروجها يتم وضع الشربات الذي يتكون من السكر والماء والليمون مع إضافة فانيليا.

مكونات البسبوسة المكرملةطريقة تحضير البسبوسة المكرملةطريقة تحضير شربات البسبوسة

المكونات

2 كوب من السكر

كوبين من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

تقريبا ملعقة عسل جلوكوز

ممكن ملعقة من السمن البلدي

يتم وضع المكونات السابقة في وعاء مناسب ثم يرفع علي النار مع التقليب المستمر حتي الغليان .

نطفئ النار عندما يكون القوام مناسب، ويوضع بعد ذلك علي البسبوسة بعد أن يبرد أو يضع ساخن علي البسبوسة الباردة، واستمتع بألذ وصفات البسبوسة المكرملة في تقديمها في أطباق التقديم لأسرتك.

طريقة تحضير الشربات للبسبوسة