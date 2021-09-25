طريقة عمل العجينة الذهبية المثالية لكل أنواع الفطائر المعجنات بمكونات في كل بيت

العجينة الذهبية ، هي عجينة أبسط العجائن التي تستخدم في العديد من أنواع الفطائر ، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة الأخري مثل طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة وطريقة عمل كيكة الطاسة بالفانيليا وطريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العجينة الذهبية.

مكونات العجينة الذهبية

تتكون العجينة الذهبية من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

٢ كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة طازجة.

وملعقةكبيرة ونصف من السكر.

ملعقة من الخل.

نصف كوب زيت.

٢ بياض البيض.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

٦ أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العجينة الذهبية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر والزيت والخل وبياض البيض ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة أربع أخماس كمية الدقيق والملح.

ثم نعجنهم مع بعضهم البعض.

وبعدما تبدأ المكونات في التجاني والإمتزاج نقوم بوضع الكمية المتبقية من الدقيق ونستمر في العجن حتي نحصل علي ملمس ناعم للعجينة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع العجينة جانبا في إناء مدهون بالزيت ونغطيها لمدة ساعة حتي تختمر.

ثم تكون العجينة بعد ذلك جاهزة لكافة أنواع الفطائر.

كما يمكننا حشو العجينة الذهبية وتناولها مع صوص الشوكولاتة البيضاء أو الداكنة أو العجوة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن إعداد العجينة الذهبية والعديد من الأكلات مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن إعداد العجينة الذهبية والعديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل العجوة الأصلية

العجوة تعد بطريقة بسيطة جدا وبمكون واحد ألا وهو التمر ولكنها تأخذ فترة كبيرة علي النار الهادئة وهناك طرق عديدة لإعداد العجوة ولكن هذه الطريقة هي الأصلية وهي كالتالي:

نقوم بأخراج النوى وتنظيف التمر جيدا.

ثم نقوم بوضعه علي نار هادئة مع التقليب المستمر لفترة طويلة قد تتراوح ما بين أربع إلي خمس ساعات.

ثم تكون العجوة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

نصائح لنجاح العجينة الذهبية

طريقة التحضير

العجين بشكل عام هناك خطوات لإكسابه قوام مثالي ومرغوب فيه وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على أهم هذه الخطوات والنصائح وهي كالتالي: