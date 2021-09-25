حضري كفتة الحاتي المشوية في البيت بالتتبيلة السرية زي المحلات بالظبط

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طريقة تحضير الكفتة المشوية مثل المطاعم الكبرى، تعتبر الكفتة المشوية واحدة من المأكولات المفضلة عند بعض الأشخاص وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل.مقادير تحضير الكفتة المشوية:
- 500 جرام من اللحم المفروم.
- بصلة كبيرة.
- فصان ثوم مهروسان
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- زيت ذرة.
- فحم.
- بصل.
- بقدونس.
- سماق.
يتم تحضير الكفتة المشوية بكل سهولة في المنزل ونظراً لإقبال الكثير من الأمهات للتعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة المشوية:
- استخدام المبرشة ويتم برش البصل بها جيداً ثم يتم وضع البصل في إناء ثم وضع الملح من فوقه وتركه لمدة عشرة دقائق.
- القيام بوضع البصل فوق اللحم مع أخذ مياه البصل جانباً ثم وضع الثوم والكزبرة والفلفل الكمون وملعقة من الملح ويتم عجن اللحم جيداً باستخدام أطراف الأصابع لحين أن يصبح الخيط ناعماً.
- يتم بل اليدين باستخدام مياه البصل ثم يتم تشكيل الكفتة على أسياخ خشبية.
- الحصول على مقلاة الشوي ويتم وضع الأسياخ فيها ثم يتم تغطيتها وتركها لمدة دقائق.
- يتم قلب الأسياخ على الوجه الأخر وتركها لحين النضج.
- الحصول على قطعة من ورق الألمونيوم ثم يتم وضعها في المقلاة مع وضع كمية قليلة من الزيت فيها ثم يتم وضع قطعة من الفحم المشعل.
- يتم تغطية المقلاة بشكل سريع وتركها لمدة دقيقتين لحين أن تتشرب الكفتة دخان الفحم ثم يتم التخلص من الفحم.
- بعد ذلك يتم وضع شرائح البصل في إناء التقديم ثم يتم توزيع كمية من البقدونس والسماق ثم يتم وضع الكفتة ويتم تقديمها وبالهناء على الجميع.
- يتم اختيار لحم مفروم قليل الدهون منعاً للتعرض لأي أضرار صحية بسبب الدهون الثمينة.
- لا يتم إضافة كمية كبيرة من الملح إلى الكفتة وذلك لأن الملح يضر بالصحة كثيراً.
- يتم تناول الكفتة مع أطباق صحية كالسلطات.
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طريقة تحضير الكفتة المشوية مثل المطاعم الكبرى، تعتبر الكفتة المشوية واحدة من المأكولات المفضلة عند بعض الأشخاص وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل.مقادير تحضير الكفتة المشوية:
- 500 جرام من اللحم المفروم.
- بصلة كبيرة.
- فصان ثوم مهروسان
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- زيت ذرة.
- فحم.
- بصل.
- بقدونس.
- سماق.
يتم تحضير الكفتة المشوية بكل سهولة في المنزل ونظراً لإقبال الكثير من الأمهات للتعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة المشوية:
- استخدام المبرشة ويتم برش البصل بها جيداً ثم يتم وضع البصل في إناء ثم وضع الملح من فوقه وتركه لمدة عشرة دقائق.
- القيام بوضع البصل فوق اللحم مع أخذ مياه البصل جانباً ثم وضع الثوم والكزبرة والفلفل الكمون وملعقة من الملح ويتم عجن اللحم جيداً باستخدام أطراف الأصابع لحين أن يصبح الخيط ناعماً.
- يتم بل اليدين باستخدام مياه البصل ثم يتم تشكيل الكفتة على أسياخ خشبية.
- الحصول على مقلاة الشوي ويتم وضع الأسياخ فيها ثم يتم تغطيتها وتركها لمدة دقائق.
- يتم قلب الأسياخ على الوجه الأخر وتركها لحين النضج.
- الحصول على قطعة من ورق الألمونيوم ثم يتم وضعها في المقلاة مع وضع كمية قليلة من الزيت فيها ثم يتم وضع قطعة من الفحم المشعل.
- يتم تغطية المقلاة بشكل سريع وتركها لمدة دقيقتين لحين أن تتشرب الكفتة دخان الفحم ثم يتم التخلص من الفحم.
- بعد ذلك يتم وضع شرائح البصل في إناء التقديم ثم يتم توزيع كمية من البقدونس والسماق ثم يتم وضع الكفتة ويتم تقديمها وبالهناء على الجميع.
- يتم اختيار لحم مفروم قليل الدهون منعاً للتعرض لأي أضرار صحية بسبب الدهون الثمينة.
- لا يتم إضافة كمية كبيرة من الملح إلى الكفتة وذلك لأن الملح يضر بالصحة كثيراً.
- يتم تناول الكفتة مع أطباق صحية كالسلطات.
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