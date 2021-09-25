طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز

طريقة عمل بسكويت الشاي ، يعد بسكويت الشاي من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من متاجر البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت الشاي بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات طريقة عمل بسكويت الشاي

يتكون بسكويت الشاي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات.

كوب سكر بودر.

باكيت فانيليا.

نصف كوب زيت ذرة.

3 كوب دقيق.

نصف كوب لبن بودر.

رشة ملح.

نصف باكيت بيكنج بودر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت الشاي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه البيض والسكر البودر والفانيليا، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الزيت أثناء الخلط بالتدريج ونخلط جيداً حتى يتكاثف الخليط.

ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق واللبن البودر والملح والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نسكب خليط البيض فوق خليط الدقيق ونقلب جيداً بالملعقة حتى تتجانس العجينة.

ثم نحضر صواني فرن وندهنها بالسمنة، ثم نشكل فيها العجينة إلى كور صغيرة جداً ومتساوية في الحجم ونباعد بينهم.

ثم نختار قطاعة حسب الشكل المرغوب، ثم نضغط بها على كرات العجين.