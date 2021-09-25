طريقة عمل البرجر في المنزل بأسهل الطرق وأبسط المكونات وأقلها تكلفة

البرجر من بين الأطعمة الشهية وكذلك ذات الطعم والمذاق اللذيذ، كما أن الأطفال والكبار يعشقونه للغاية، كذلك أن الكثير من الأمهات يرغبون في تحضيره من المنزل، حيث أنهم يقلقون من المأكولات الجاهزة، حيث أنه من الممكن أن تكون مشتملة على مكونات ليست صحية أو فاسدة، بالتحديد عقب إغلاق أماكن عديدة مختلفة وذلك بسبب فساد اللحوم وكذلك خطورتها على الصحة العامة، وحتى تتأكدي أن أبنائك يتناولون البرجر الطازج ويكون اللحم جيد، فقط تابعي الآتي.طريقة عمل البرجر في المنزل
في الحقيقة أن البرجر من بين الأطعمة المحببة للغاية للأطفال، كما أن الأمهات يقلقن من اللحوم المصنعة بالخارج، لهذا فهن يقمن بالبحث عن طرق آمنة للغاية لتحضيره من المنزل بغير فقدان مذاقه المذهل في المحلات، وفيما بعد مكونات تحضير البرجر من المنزل وكذلك طريقة التحضير رأسها الخطوات وأقلها تكلفة.مكونات عمل البرجر في المنزل
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم.
- كمية من الثوم.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- كوب من البقسماط.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- بيضة.
- في البداية قومي بفرم اللحم جيداً، على أن يكون فرماً ناعماً، بعد ذلك قومي بفرم البصل كذلك، ومن ثم قومي بوضعهما معاً في الكبة، لكي يتم المزج جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق والبقسماط والفلفل الأسود وكذلك الملح إلى الخليط، ومن ثم قومي بمزجهم جيداً.
- بعدها قومي بوضع بيضة مخفوقة على المزيج، وخلطهما معاً.
- بعد ذلك قومي بوضع المكونات بكيس بلاستيكي، مع وضعه بالثلاجة، وتركه حتى مرور 3 ساعات كحد أدنى.
- بعد ذلك قومي بإخراج العجينة ومن ثم فردها وتقطيعها لحجم ملائم، بعد ذلك قومي بتشكيل البرجر لدوائر حجمها متوسط.
- بعدها قومي بوضع أقراص البرجر بالثلاجة، ولا بد الفصل بين الأقراص بعضها ببعض بكيس بلاستيكي.
- بعد ذلك قومي بإخراج البرجر من الثلاجة قبل أن تقومي باستخدامه ومن ثم اقليه بالزيت أو بالجريل.
- في النهاية قومي بوضعه بطبق التقديم، أو قومي بوضعه بخبز تم دهنه بالكاتشب والمايونيز، مع وضع الخس والخيار وكذلك شرائح الطماطم عليه.
الوسوم
البرجر من بين الأطعمة الشهية وكذلك ذات الطعم والمذاق اللذيذ، كما أن الأطفال والكبار يعشقونه للغاية، كذلك أن الكثير من الأمهات يرغبون في تحضيره من المنزل، حيث أنهم يقلقون من المأكولات الجاهزة، حيث أنه من الممكن أن تكون مشتملة على مكونات ليست صحية أو فاسدة، بالتحديد عقب إغلاق أماكن عديدة مختلفة وذلك بسبب فساد اللحوم وكذلك خطورتها على الصحة العامة، وحتى تتأكدي أن أبنائك يتناولون البرجر الطازج ويكون اللحم جيد، فقط تابعي الآتي.طريقة عمل البرجر في المنزل
في الحقيقة أن البرجر من بين الأطعمة المحببة للغاية للأطفال، كما أن الأمهات يقلقن من اللحوم المصنعة بالخارج، لهذا فهن يقمن بالبحث عن طرق آمنة للغاية لتحضيره من المنزل بغير فقدان مذاقه المذهل في المحلات، وفيما بعد مكونات تحضير البرجر من المنزل وكذلك طريقة التحضير رأسها الخطوات وأقلها تكلفة.مكونات عمل البرجر في المنزل
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم.
- كمية من الثوم.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- كوب من البقسماط.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- بيضة.
- في البداية قومي بفرم اللحم جيداً، على أن يكون فرماً ناعماً، بعد ذلك قومي بفرم البصل كذلك، ومن ثم قومي بوضعهما معاً في الكبة، لكي يتم المزج جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق والبقسماط والفلفل الأسود وكذلك الملح إلى الخليط، ومن ثم قومي بمزجهم جيداً.
- بعدها قومي بوضع بيضة مخفوقة على المزيج، وخلطهما معاً.
- بعد ذلك قومي بوضع المكونات بكيس بلاستيكي، مع وضعه بالثلاجة، وتركه حتى مرور 3 ساعات كحد أدنى.
- بعد ذلك قومي بإخراج العجينة ومن ثم فردها وتقطيعها لحجم ملائم، بعد ذلك قومي بتشكيل البرجر لدوائر حجمها متوسط.
- بعدها قومي بوضع أقراص البرجر بالثلاجة، ولا بد الفصل بين الأقراص بعضها ببعض بكيس بلاستيكي.
- بعد ذلك قومي بإخراج البرجر من الثلاجة قبل أن تقومي باستخدامه ومن ثم اقليه بالزيت أو بالجريل.
- في النهاية قومي بوضعه بطبق التقديم، أو قومي بوضعه بخبز تم دهنه بالكاتشب والمايونيز، مع وضع الخس والخيار وكذلك شرائح الطماطم عليه.
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