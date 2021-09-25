طريقة عمل البرجر في المنزل بأسهل الطرق وأبسط المكونات وأقلها تكلفة

البرجر من بين الأطعمة الشهية وكذلك ذات الطعم والمذاق اللذيذ، كما أن الأطفال والكبار يعشقونه للغاية، كذلك أن الكثير من الأمهات يرغبون في تحضيره من المنزل، حيث أنهم يقلقون من المأكولات الجاهزة، حيث أنه من الممكن أن تكون مشتملة على مكونات ليست صحية أو فاسدة، بالتحديد عقب إغلاق أماكن عديدة مختلفة وذلك بسبب فساد اللحوم وكذلك خطورتها على الصحة العامة، وحتى تتأكدي أن أبنائك يتناولون البرجر الطازج ويكون اللحم جيد، فقط تابعي الآتي.

في الحقيقة أن البرجر من بين الأطعمة المحببة للغاية للأطفال، كما أن الأمهات يقلقن من اللحوم المصنعة بالخارج، لهذا فهن يقمن بالبحث عن طرق آمنة للغاية لتحضيره من المنزل بغير فقدان مذاقه المذهل في المحلات، وفيما بعد مكونات تحضير البرجر من المنزل وكذلك طريقة التحضير رأسها الخطوات وأقلها تكلفة.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

كمية من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من البقسماط.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

بيضة.