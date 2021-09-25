مفيد للأطفال .. طريقة تحضير كوكيز عين الجمل واللوز بالخطوات

إليكم طريقة تحضير كوكيز عين الجمل واللوز بالخطوات، حيث تحتوي المكسرات على قيمة غذائية كبيرة للإنسان وخاصة الأطفال وتمنحهم مجموعة من الفوائد الصحية والكثير من النشاط والطاقة، لذلك يمكن تجهيزها في المنزل بدلاً من شرائه جاهزًا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وكذلك مكونات سهلة.مكونات عمل كوكيز عين الجمل واللوز
يمكن تجهيز كوكيز عين الجمل واللوز أو إضافة أنواع أخرى من المكسرات إليه من خلال تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة وتشمل ما يلي:
مكونات الكوكيز:
- ربع كيلو من اللوز المطحون.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- 125 جرام من عين الجمل المطحون.
- ثلاث من بياض البيض.
- 200 جرام من السكر الناعم.
مكونات الجارنش:
- مربى التوت الأحمر.
- شرائح من اللوز المحمص.
يتم تجهيز كوكيز عين الجمل واللوز في المنزل مثل طريقة المحلات والمطاعم باستخدام مكونات التحضير السابقة وبنفس المقادير، وتشمل خطوات عمل كوكيز عين الجمل واللوز ما يلي:
- يوضع كل من اللوز المطحون والحبهان وعين الجمل والسكر الناعم في وعاء ونخلطهم حتى يمتزجوا.
- نضيف البيض على المكونات السابقة ثم نقلب المكونات حتى يتكون خليط من جميع المكونات الجافة مع البيض.
- نحضر صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة ثم نضع عليها المكونات السابقة في شكل كوكيز.
- نشعل الفرن حتى يحمى قبل وضع صينية الكوكيز بداخله.
- ندخل صينية الكوكيز إلى الفرن ونشعله على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى يصبح ناضجاً.
- يُترك الكوكيز داخل الفرن لمدة زمنية تتراوح فيما بين عشر دقائق أو ربع ساعة.
- عندما ينضج الكوكيز نخرجه من الفرن.
- يتم تزيين الكوكيز بوضع مربى التوت الأحمر وشرائح اللوز المحمصة.
- نقدم كوكيز عين الجمل واللوز وهو ساخن على أطباق التقديم.
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إليكم طريقة تحضير كوكيز عين الجمل واللوز بالخطوات، حيث تحتوي المكسرات على قيمة غذائية كبيرة للإنسان وخاصة الأطفال وتمنحهم مجموعة من الفوائد الصحية والكثير من النشاط والطاقة، لذلك يمكن تجهيزها في المنزل بدلاً من شرائه جاهزًا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وكذلك مكونات سهلة.مكونات عمل كوكيز عين الجمل واللوز
يمكن تجهيز كوكيز عين الجمل واللوز أو إضافة أنواع أخرى من المكسرات إليه من خلال تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة وتشمل ما يلي:
مكونات الكوكيز:
- ربع كيلو من اللوز المطحون.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- 125 جرام من عين الجمل المطحون.
- ثلاث من بياض البيض.
- 200 جرام من السكر الناعم.
مكونات الجارنش:
- مربى التوت الأحمر.
- شرائح من اللوز المحمص.
يتم تجهيز كوكيز عين الجمل واللوز في المنزل مثل طريقة المحلات والمطاعم باستخدام مكونات التحضير السابقة وبنفس المقادير، وتشمل خطوات عمل كوكيز عين الجمل واللوز ما يلي:
- يوضع كل من اللوز المطحون والحبهان وعين الجمل والسكر الناعم في وعاء ونخلطهم حتى يمتزجوا.
- نضيف البيض على المكونات السابقة ثم نقلب المكونات حتى يتكون خليط من جميع المكونات الجافة مع البيض.
- نحضر صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة ثم نضع عليها المكونات السابقة في شكل كوكيز.
- نشعل الفرن حتى يحمى قبل وضع صينية الكوكيز بداخله.
- ندخل صينية الكوكيز إلى الفرن ونشعله على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى يصبح ناضجاً.
- يُترك الكوكيز داخل الفرن لمدة زمنية تتراوح فيما بين عشر دقائق أو ربع ساعة.
- عندما ينضج الكوكيز نخرجه من الفرن.
- يتم تزيين الكوكيز بوضع مربى التوت الأحمر وشرائح اللوز المحمصة.
- نقدم كوكيز عين الجمل واللوز وهو ساخن على أطباق التقديم.
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