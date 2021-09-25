ازاي تستخدمي البيكنج صودا لازالة الشعر الزائد

البيكنج صودا او صودا الخبز او زي ما احنا بنقول عليها كربوناتو من المكونات الطبيعية اللي ليها استخدامات جمالية كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على فايدة جمالية جديدة ليه ، وهنشوف مع بعض طرق استخدام البيكنج صودا لازالة الشعر الزائد.

البيكنج صودا لازالة الشعر الزائد:

1- وصفة الكركم والبيكنج صودا لازالة الشعر:

المكونات:

2 معلقة كبيرة كركم مطحون.

1 معلقة كبيرة بيكنج صودا.

ماية.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الكركم مع البيكنج صودا وضيفي لهم الماية بالتدريج لحد ما يتكون عندك معجون سميك ، افردي الخليط على الاماكن اللي عايزة تشيلي منها الشعر وسيبيه لحد ما ينشف حوالي 15 دقيقة ، بعدها بلي صوابعك بالماية وافركي الخليط من على بشرتك في حركات دائرية ، واغسلي بشرتك بماية فاترة وبعدها ماية باردة عشان تقفلي المسام ، وممكن تعجني الخليط باللبن او بماية الورد بدل الماية حسب اختيارك.

كرري الوصفة مرة كل يومين ، لحد ما تتخلصي من الشعر هتلاحظي مع الوقت انه بدأ يقل بالتدريج.

الكركم بيحتوي على خصائص بتساعد على تأخير نمو الشعر عن طريق تقليص بصيلات الشعر بالتدريج ، ومع الاستمرار هيقلل من نمو الشعر بشكل ملحوظ.

نصيحة: لو الكركم ساب لون على بشرتك ، ممكن تتخلصي منه بتدليك البشرة بزيت جوز الهند او اللبن.

2- وصفة البيكنج صودا والماية الدافية:

المكونات:

½ كوباية بيكنج صودا.

كوباية ماية دافية.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الماية مع البيكنج صودا ، حطي الخليط على الاماكن اللي فيها الشعر مع التدليك ، لو عايزة نتايج سريعة سيبيه طول الليل على البشرة ، ويفضل تستخدمي الوصفة دي للرجل والايد واتجنبي الوش.

كرري الوصفة من 2 – 3 مرات في الاسبوع.

3- وصفة القهوة المطحونة والبيكنج صودا:

المكونات:

2 معلقة كبيرة قهوة مطحونة.

2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 معلقة كبيرة بيكنج صودا.

ماية (لو احتاجتي).

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي القهوة مع البيكنج صودا وزيت جوز الهند وضيفي الماية بالتدريج لو احتاج بعد اضافة الزيت لحد ما الخليط يبقى سميك ، افردي الخليط على اماكن الشعر ودلكيه لمدة 5 دقايق ، وسيبيه على البشر 5 دقايق كمان ، وبعدها اغسليه بالماية.

خليط القهوة مع البيكنج صودا بيساعد على تفتيت بصيلات الشعر من الجذور.

كرري الوصفة دي مرة كل يوم.

4- وصفة الليمون والبيكنج صودا:

المكونات:

1 معلقة كبيرة بيكنج صودا.

عصير ليمون.

ماية (لو احتاجتي).

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي البيكنج صودا مع عصير الليمون ، ولو لقيتي الخليط محتاج ماية ضيفي بالتدريج لحد ما تتكون عندك عجينة سميكة ، افردي المعجون على الاماكن اللي فيها الشعر ، وسيبيه 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية.

عصير الليمون يعتبر مصدر طبيعي لحمض الستريك اللي بيساعد على ازالة الشعر بسبب خصائصة الحمضية.

كرري الوصفة دي 2 – 3 مرات في الاسبوع.

نصايح عند استخدام البيكنج صودا:

على الرغم ان العلاجات المنزلية تقريبا مش بيبقى ليها اثار جانبية ، الا انه برضه من الافضل ناخد كل الاحتياطات اللازمة خصوصا لما تستخدمي حاجة على بشرة الوش لان كل بشرة بتختلف عن التانية ، عشان كده لما تيجي تستخدمي البيكنج صودا لازم تاخدي بالك من شوية حاجات.

– حطي البيكنج صودا على بشرة نضيفة وجافة.

– ماتستخدميش البيكنج صودا على جلد ملتهب او محروق.

– جربي خليط البيكنج صودا على جزء صغير من البشرة الاول ، لو حسيتي باي تهيج او حكة ، اغسليه فورا بالماية الباردة واتجنبي استخدامه.

– لما تيجي تشيلي البيكنج صودا من على البشرة شيليه بلطف ومتفركيش البشرة بعنف.

– لو بتستخدمي اي منتجات للبشرة ، استشيري دكتور الجلدية قبل استخدام البيكنج صودا على بشرتك.

في النهاية البيكنج صودا من المكونات الطبيعية اللي بتساعد على ازالة الشعر الزائد ولكن النتايج بتختلف من شخص للتاني حسب سمك الشعر ، استمري عليه لحد ما توصلي لبشرة ناعمة ونضرة وخالية من الشعر الزائد.

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