طريقة عمل غريبة البهلة المغربية مع سر تشقق الغريبة البهلة التقليدية

طريقة عمل غريبة البهلة ، سهلة وبسيطة للغاية، وهي من أشهر طرق عمل الغريبة عموما، ولكن بالطبع المطبخ المغربي، له رونقه ومذاقه الخاص جدا، الذي يجعل من أية وصفة عملا فنيا رائعًا. وغريبة البهلة أشهر حلوى مغربية، فهي عبارة عن أقراص متوسطة الحجم، هشة وطرية ومقرمشة بشكل لا يقاوم. وتتميز بأنها ذات وصفة سهلة، يمكنك عملها في المنزل بسهولة، ومضاهاة المطبخ المغربي في وصفاته البديعة. وتتم طريقة عمل غريبة البهلة، باستخدام السمن والسكر والطحين، مع قليل من الفستق الحلبي، وتدخل إلى الفرن حتى تنضج، واستمتعي بألذ حلوى مغربية، مع كوب من الشاي الساخن أو فنجان قهوة مسائي. وهي تصلح أيضا للتناول خلال ساعات الصباح، مع مشروبك الساخن، إذا كنت ممن يفضلون تناول قطعة حلوى، مع مشروب ساخن في الصباح الباكر، بدلا من وجبة الإفطار.

الغريبة من الحلوى الشرقية الجميلة، ذات الأصول العربية الأصيلة، ولكن مع اختلاف طريقة التصنيع والتجهيز من دولة إلى أخرى، وغريبة البهلة المغربية، واحدة من أفضل وأشهى طرق عمل الغريبة، خاصة في فترات المناسبات مثل الأعياد على سبيل المثال. ويمكنك استخدام مقادير الغريبة المغربية، مثل غريبة البهلة بالزنجلان، أو حتى طريقة تحضير غريبة البهلة حليمة الفيلالي. ولها أكثر من طريقة للتحضير مثل؛ غريبة البهلة بالزيت، أو غريبة البهلة بدون زبدة، ولكن اعلمي أن الزبدة هي سر تشقق الغريبة البهلة، للحصول على غريبة سهلة وهشيشة، وهي أصل غريبة البهلة التقليدية. ومن الحلويات المغربية طريقة عمل كسكسي بالسميد مع السكر. ومن المطبخ المغربي، يمكنك عمل طريقة خبز الدار بالفرينة، وكذلك دجاج بالزيتون في الفرن.

كوبان ونصف طحين أو دقيق.

½ قالب زبدة في درجة حرارة الغرفة، ويفضل إذابتها قبل الاستخدام.

كوباتن زيت.

رشة ملح ناعم.

½ كوب سمسم محمص.

كوب سكر بودر.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودر.

½ كوب لوزم مفروم ومحمص.

ملعقة قرفة مطحونة.