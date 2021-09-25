وصفات طبيعية لتنعيم الشعر وفرده ومنع تساقط الشعر وتقصفه

سنتعرف علي وصفات طبيعية لتنعيم الشعر من أول أستعمال وبمكونات بسيطة ومتاحة فكل منزل، أن حلم كل فتاة أو سيدة هو أن يصبح لديها شعر ناعم ومفرود ويكون بصحة جيدة، ولكن هناك بعض البنات يمتلكون شعر متشابك ومقصف وهايش أيضا وهذا يضايقهم بشدة، ولكن يمكنك تغيير كل ذلك باستخدامك بعض الوصفات والخلطات الطبيعية للحصول علي شعر صحي وناعم.

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر

هناك العديد من الوصفات التي تعمل علي تنعيم وتطول الشعر وحماية من التقصف والتلف، لذلك سوف نتعرف علي بعض من تلك الوصفات فيما يلي:

وصفة الزيوت الطبيعية

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ثلاث ملاعق صغيرة من الأرز

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

معلقة صغيرة من زيت الأفوكادو

كوبين من الماء الفاتر

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

طريقة الاستخدام

أولا نقوم بأخذ الأرز ونطبخه في كوبين الماء ثم قوم بطحنه جيدا في الخلاط الكهربائي

نستمر الخلط لمدة ثلاثة دقائق حتي يصبح قوام الأرز قواما كريمي.

نضيف بعد ذلك الي الخلاط كل من زيت اللوز والزيتون وجوز الهند وأيضا الأفوكادو.

ونخلط المكونات مع بعضهم البعض مرة أخري ثم نضعها علي شعرنا بالكامل.

نقوم بتغطيه الشعر بعد ذلك بغطاء بلاستيك ونتركه لمدة خمس ساعات ثم نغسله بالماء جيدا.

وصفة بذور الكتان

المكونات

ربع كوب من بذور الكتان

معلقتين صغيرتين من جل الصبار

كوبين من الماء الفاتر

معلقتين صغيرتين من زيت جوز الهند

اثنين ملعقة صغيرة من زيت السمسم

طريقة التحضير

أولا نقوم بأخذ بذور الكتان ونضعها في الماء ونضعهم في وعاء علي نار متوسطة الحرارة.

نترك البذور حتي تغلي ويتكون من جل ثم نقوم باستخراجه بعد ذلك من البذور.

نضع الجل بعد ذلك في وعاء متوسط الحجم ونضع عليه كل من زيت السمسم وجوز الهند.

ونضيف إليه جل الصبار ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا حتي يمتزجون تماما.

نضع الخليط علي الشعر ونتركه لمدة ثلاث ساعات ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء.

وصفة البيض لتنعيم الشعر

المكونات

بيضة واحدة كبيرة الحجم

موزة واحدة كبيرة الحجم

علبة زيادي واحدة طبيعية

معلقتين كبيرتين من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام