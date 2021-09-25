بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة والجسم كلة من الجذور دون رجوع

بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة والجسم كلة، من المشاكل التي تشغل الكثير من السيدات مشكلة الشعر الزائد في الجسم، مما يجعلهم يشعرون بالضيق من المظهر العام، فيبحثوا عن وصفات تعتمد على مواد طبيعية مفيدة، للتخلص من شعر العانة والجسم كلة بشكل نهائي، مع تخفيف الألم التي تتسبب بها، سوف نعرض لكم أفضل الوصفات الطبيعية للإزالة شعر العانة والجسم كلة من الجذور.

بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة والجسم كلة من الجذور

المكونات

نصف ملعقه صغيره فازلين.

نصف ملعقه من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

3 ملاعق كبيرة من حليب بودر.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضها إلا الفازلين، عليك التقليب الجيد المكونات حتي تحصلي على عجينة ذات قوام كريمي، ثم قومي بإضافة الفازلين مع الاستمرار في الخلط حتي تتجانس المكونات جيداً، قومي بتوزيع العجينة على المنطقة التي ترغبين بإزالة الشعر منها، وتركها لمدة 10 دقائق حتي تجف بشكل تام، ثم قومي بإزالة الخليط بعكس اتجاة نمو الشعر، ثم قومي بغسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار هذه الوصفة 4 مرات بالأسبوع لتحصلي على النتيجة المرغوب فيها.

بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة والجسم كلة نهائياً

المكونات

ملعقة من الملح.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة ماء.

فيتامينa.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي الفازلين ثم أضيفي الملح، قلبي المكونات جيداً ثم أضيفي النشا وباقي المكونات واخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتي تحصلين على عجينة سهلة الفرد، ثم قومي بتوزيع العجينة وتركها حتي تجف ثم نقوم بنزع الشعر من الجذور، ويمكنك تكرار هذه الطريقة عند ظهور الشعر.

وصفة الملح والفازلين للإزالة شعر الجسم

المكونات

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة خل.

ملعقة دقيق.

ملعقة دقيق حمص.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع الخل والملح والفازلين نقلبهم جيداً مع بعضهم البعض، ثم نقوم بإضافة كمية الدقيق ثم نضيف دقيق الحمص، نضيف الماء وتقبلهم جيداً حتي الحصول على عجينة سهلة الفرد، نقوم بفرد العجينة على المكان المراد إزالة الشعر منه، ننزعه بعكس اتجاه نمو الشعر حتي نتخلص منه تماماً.