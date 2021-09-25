طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة

يعد بلح الشام من الحلويات الشامية التي ظهرت خلال فترة الحكم العثماني. حيث قام الناس في تلك الوقت بتشكيل العجين على شكل بلح وقلية بالزيت ثم غمرة بالقطر. حيث انتشرت في الكثير من الدول الشرقية واصبحت تحمل الكثير من الاسماء المختلفة كتولومبا وبامية. لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة ومميزة من خلال هذا المقال. بلح الشام بالزعفران المكونات اعداد كوب من الطحين.

ثلاثة ارباع كوب من الماء.

وضع ربع كوب من الزيت.

ثلاث او أربع بيضات.

احضار ربع ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من الهيل بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

رشة من صبغة الزعفران.

وضع رشة من الملح.

قطر محضر وبارد. طريقة التحضير وضع كل من الطحين، والنشا، والهيل، والملح في وعاء وخلط المزيج.

وضع الماء، والزيت، والزعفران في قدر على النار، وتركه الي ان يغلي المزيج.

اضافة مزيج الطحين كاملا الي مزيج الماء والزغفران المغلي.

تحريك المزيج بشكل سريع ومستمر حتى تتكون كتلة من العجين.

وضع العجينة في الة العجن واستعمال المضرب لتقليبها كي يخرج الهواء الساخن منها.

ترك العجينة لتبرد قليلا.

اضافة البيض بشكل تدريجيا كل بيضة على حدة من التحريك المستمر الي ان تختفي البيضة تماما.

الاستمرار في وضع البيض الي ان تنتهي كميته.

وضع العجينة في كيس الكريمة الخاص وان تكون القطعة الخاصة بالكيس على شكل نجمة.

تحضير الصينية ووضع ورق الخبز عليها.

صنع حلقات من العجين ووضعها على ورق الخبز ثم وضعها في الفريزر الي ان تتماسك.

وضع مقلاة بها زيت غزير على النار ثم وضع حلقات بلح الشام المبردة.

تقليب الحلقات في الزيت الي ان تحمر على الجهتين.

ازالة بلح الشام من الزيت ووضعها في الزيت البارد.

تصفية بلح الشام من القطر وتقديمة. بلح الشام باليانسون المكونات اعداد كوبان من الدقيق.

كوبان من الماء.

نصف كوب من الزبدة.

وضع ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خمس بيضات.

وضع صفار خمس بيضات.

زيت ذرة للقلي.

قطر للتقديم. طريقة التحضير وضع الماء والزبدة في وعاء متوسط الحجم سميك القاعدة على نار متوسطة الي ان يغلي الماء.

تنخيلي الملح واليانسون والدقيق في طبق عميق.

اضافة الدقيق على القدر مع تقليبه بسرعة باستعمال ملعقة خشبية الي ان تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن حواف القدر.

وضع العجينة في وعاء الخلاط وتركها لمدة خمس الي سبع دقائق لتبرد.

اضافة البيض تدريجيا مع تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة الي ان يختفي تماما ثم اضافة صفار البيض وتشغيله على سرعة متوسطة ليختفي.

وضع مقدار من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

احضار كيس تزيين وضع فيه نصف كمية العجين ثم الضغط على الكيس فوق الزيت لينزل منه مقدار ثلاث سنتمترات تقريبا ثم قطعه بالمقص.

الانتظار الي ان يصبح بلح الشام ذهبي اللون ثم اخراجه ووضعه في القطر لعدة ثوان وتقديمة. بلح الشام بالزعفران المكوناتطريقة التحضيربلح الشام باليانسون المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعد بلح الشام من الحلويات الشامية التي ظهرت خلال فترة الحكم العثماني. حيث قام الناس في تلك الوقت بتشكيل العجين على شكل بلح وقلية بالزيت ثم غمرة بالقطر. حيث انتشرت في الكثير من الدول الشرقية واصبحت تحمل الكثير من الاسماء المختلفة كتولومبا وبامية. لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة ومميزة من خلال هذا المقال. بلح الشام بالزعفران المكونات اعداد كوب من الطحين.

ثلاثة ارباع كوب من الماء.

وضع ربع كوب من الزيت.

ثلاث او أربع بيضات.

احضار ربع ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من الهيل بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

رشة من صبغة الزعفران.

وضع رشة من الملح.

قطر محضر وبارد. طريقة التحضير وضع كل من الطحين، والنشا، والهيل، والملح في وعاء وخلط المزيج.

وضع الماء، والزيت، والزعفران في قدر على النار، وتركه الي ان يغلي المزيج.

اضافة مزيج الطحين كاملا الي مزيج الماء والزغفران المغلي.

تحريك المزيج بشكل سريع ومستمر حتى تتكون كتلة من العجين.

وضع العجينة في الة العجن واستعمال المضرب لتقليبها كي يخرج الهواء الساخن منها.

ترك العجينة لتبرد قليلا.

اضافة البيض بشكل تدريجيا كل بيضة على حدة من التحريك المستمر الي ان تختفي البيضة تماما.

الاستمرار في وضع البيض الي ان تنتهي كميته.

وضع العجينة في كيس الكريمة الخاص وان تكون القطعة الخاصة بالكيس على شكل نجمة.

تحضير الصينية ووضع ورق الخبز عليها.

صنع حلقات من العجين ووضعها على ورق الخبز ثم وضعها في الفريزر الي ان تتماسك.

وضع مقلاة بها زيت غزير على النار ثم وضع حلقات بلح الشام المبردة.

تقليب الحلقات في الزيت الي ان تحمر على الجهتين.

ازالة بلح الشام من الزيت ووضعها في الزيت البارد.

تصفية بلح الشام من القطر وتقديمة. بلح الشام باليانسون المكونات اعداد كوبان من الدقيق.

كوبان من الماء.

نصف كوب من الزبدة.

وضع ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خمس بيضات.

وضع صفار خمس بيضات.

زيت ذرة للقلي.

قطر للتقديم. طريقة التحضير وضع الماء والزبدة في وعاء متوسط الحجم سميك القاعدة على نار متوسطة الي ان يغلي الماء.

تنخيلي الملح واليانسون والدقيق في طبق عميق.

اضافة الدقيق على القدر مع تقليبه بسرعة باستعمال ملعقة خشبية الي ان تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن حواف القدر.

وضع العجينة في وعاء الخلاط وتركها لمدة خمس الي سبع دقائق لتبرد.

اضافة البيض تدريجيا مع تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة الي ان يختفي تماما ثم اضافة صفار البيض وتشغيله على سرعة متوسطة ليختفي.

وضع مقدار من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

احضار كيس تزيين وضع فيه نصف كمية العجين ثم الضغط على الكيس فوق الزيت لينزل منه مقدار ثلاث سنتمترات تقريبا ثم قطعه بالمقص.

الانتظار الي ان يصبح بلح الشام ذهبي اللون ثم اخراجه ووضعه في القطر لعدة ثوان وتقديمة. بلح الشام بالزعفران المكوناتطريقة التحضيربلح الشام باليانسون المكوناتطريقة التحضير

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