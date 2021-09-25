أرخص كيراتين طبيعي لفرد شعرك وتنعيمه من الجذور إلى أطراف الشعر

تتنوع طرق عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل، ووصفة اليوم هي بواسطة أحد أفضل الزيوت الطبيعي التي باستخدامها على فروة الرأس تمنحها التنشيط، وتساهم في تغذية الجذور بالأكسجين، ونظرا لأنه غني بالمواد المضادة للأكسدة، كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E وفيتامين B وفيتامين A وكالسيوم ونحاس وحديد وزنك، ولذلك يقوم بتقوية الشعر ويزيد من طوله وكثافته، كما أن زيت السمسم غني بالأحماض الدهنية مثل حمض الأوليك واللينوليك وحمض البالميتيك، فهوي يعالج جفاف الشعر، ويغذي بصيلات شعرك، بالإضافة إلى ذلك يمنح شعرك اللمعان والترطيب ويعالج مشاكل الشعر التالف بسبب الصبغ.

مكونات وصفة الكيراتين الطبيعي بزيت السمسم

المكونات المطلوبة كالتالي:

ملعقة كبيرة من زيت السمسم. ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ملعقة كبيرة من زيت اللوز. صفار بيضة.

طريقة تحضير وصفة الكيراتين

امزجي المقاديير جميعها مع بعضها البعض بدون البيض وقومي بالتقليب جيدا، ثم قومي بتدفئة خليط الزيوت على النار، ويرفع من على النار ويترك ليبرد ثم أضيفي عليه صفار البيضة واستمري بالتقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات جيدا، وقبل البدء في تطبيق الوصفة على شعرك اغسليه جيدا بالماء الفاتر والشامبو، ثم قومي بإضافة الخليط عليه مع التدليك لمدة 10 دقائق من الجذور إلى أطراف الشعر، ويترك الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة مع تغطية الشعر بالكيس البلاستيكي خلال تلك الفترة، وأخيرا اغسلي شعرك مرة أخرى بالماء الدافئ والشامبو، مع تكرار هذه الخطوة مرة أسبوعيا ولمدة ثلاثة أسابيع إلى شهر وذلك حتى تحقيق النتائج التي ترضيكي.

وصفة الكيراتين الطبيعي بالمنزل

المكونات المطلوبة هي عدد 2 فص ثوم طازج، وملعقة من زيت السمسم وملعقة من فيتامين E، ونقوم بهرس الثوم جيدا حتى يصبح ناعما للغاية، ثم نضيف إليه باقي المكونات المذكورة، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض وتعطي قوام كريمي متجانس، يتم تدليك فروة الرأس جيدا بالخليط، ثم يغطى الشعر بواسطة فوطة ساخنة وذلك لضمان امتصاص فروة الرأس للمكونات، ويترك الخليط على شعرك نصف ساعة واغسليه بالماء الدافئ والشامبو في النهاية، مع تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا حتى الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لشعرك.