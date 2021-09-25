طريقة عمل الفول السوداني بالشوكولاتة في دقائق معدودة بكل سهولة

الفول السوداني بالشوكولاتة ، من الحلوى المفضلة والمحببة للكبير والصغير بلا استثناء، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية، كما أنها كذلك لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره ومكوناتها كذلك بسيطة للغاية، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفول السوداني بالشوكولاتة.

مكونات الفول السوداني بالشوكولاتة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الفول السوداني المحمص.

كوب من الشوكولاتة الخام.

ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السوداني بالشوكولاتة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتحميص الفول السوداني في الفرن.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة إلي الشوكولاتة.

ثم نقوم بإذابتهم علي حمام ماء أو علي نار هادئة جدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الفول السوداني المحمص علي شبكة ثم نقوم بصب الشوكولاتة علي الفول السوداني حتى يتم تغطيته من جميع الجهات.

ثم نترك الفول المغطى بالشوكولاتة حتي يقسو قوام الشوكولاته بعد ذلك نقوم بوضعه في الثلاجة.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء

ويمكننا تزيين الفول السوداني المغطي بالشوكولاتة بالشوكولاتة البيضاء أو الداكنة أو بصوص الكراميل.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء كما يمكن استخدام صوص الشوكولاتة البيضاء كذلك في تزيين الكيكة أو تزيين أيو حلويات أخري وسنتعرف فيما يلي علي مكوناته وهي كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: