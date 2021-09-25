كيفية تبييض البشرة بالبقدونس والقضاء على التجاعيد والجلد الميت في دقائق معدودة

تبييض البشرة بالبقدونس ، تبحث المرأة دائمًا عن المكونات الطبيعية التي من شأنها مساعدتها في الحصول على بشرة طبيعية نضرة خالية من التجاعيد والبقع الداكنة، وأيضًا بشرة بيضاء صافية، وفي الوقت ذاته التمتع بالشباب الدائم بدون ظهور أي تصبغات تسبب الضيق والقلق للمرأة، ويمكن الاستفادة من هذا الشيء مع ترطيب البشرة وتنعيمها ويكون ذلك بالمكونات الطبيعية الأساسية التي تتواجد في كل منزل بدون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة التي تؤدي إلى الإضرار بالبشرة دون تحقيق الفوائد المطلوبة، وفي الوقت ذاته تكون باهظة الثمن.

البشرة البيضاء هي حلم كل فتاة، حيث أنها دائمًا ما تبحث عن الطرق الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على بشرة بيضاء نضرة خالية من كافة البقع والألوان الداكنة التي تتسبب في جعلها تظهر بشكل غير لائق، نظرًا لأن البشرة هي أساس جمال الفتاة وهي التي تعطي الانطباع الأول عنها، ويمكن الاستفادة بذلك والوصول له من خلال إتباع بعض الوصفات البسيطة المأخوذة من المواد الطبيعية.

تبييض البشرة بالبقدونس

يتميز البقدونس بالعديد من الفوائد التي يقدمها للبشرة والتي من أهمها مقاومة التصبغات، مع تبييض البشرة والمناطق الحساسة ويرجع ذلك إلى احتواؤه على العديد من المكونات الهامة للتفتيح من بينها فيتامين ج، والذي يساعد في مقاومة فرط التصبغ، ويمكن استخدامه على هيئة كريم أو ماسك ويوضع على البشرة المصابة بالبقع لتصفيتها، ويساعد البقدونس أيضًا في القضاء على الكلف، ويكون ذلك عن طريق ماء البقدونس التي يمكن استخدامها في تفتيح الوجه للحصول على نتيجة أقوى بمراحل من كريمات ومراهم التفتيح.

ويمكن تحضير كريم طبيعي من البقدونس عن طريق إحضار المكونات التالية :

حزمة من البقدونس.

معلقة من جل الصبار.

معلقة من النشا.

القليل من الدقيق.

معلقتان من ماء الورد.

معلقة من الليمون.

في وعاء نظيف عميق، توضع المكونات سويًا بعد أن يتم إذابة البقدونس أولًا وتوضع كافة المكونات وتقلب جيدًا من أجل الحصول على خلطة كريم رائعة يمكن استخدامها ووضعها على البشرة.

يوضع الكريم على البشرة بعد صنعه ويفرد بشكل رقيق مع التدليك لكي تتشربه البشرة وتتمكن من الاستفادة منه، حيث يمكن وضعه على كافة أجزاء الوجه.

يترك الكريم على البشرة لمدة ربع ساعة، وبعدها تغسل بالطريقة العادية.

مع الاستخدام الطبيعي لهذا الكريم يصبح الوجه أكثر نضارة، كما أنه يساعد في الحصول على لون موحد للبشرة بدون أي تصبغات، ويساعدها في التخلص من البقع الداكنة.

يمكن استخدام الفازلين بعد إزالة هذا الكريم للحصول على المزيد من الترطيب.

خطوات تحضير كريم البقدونس